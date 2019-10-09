Son Dakika Haberleri: "Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor"
Son Dakika Güncel 'Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor'

"Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Saçma, sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Saçma, sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden açıklamalarını sürdürüyor. Çeşitli gruplar arasındaki savaşların yıllardır sürdüğüne dikkat çeken Trump, "ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı. Biz, 50 askerimizi çektik Avrupa'nın kabul etmediği DEAŞ militanlarıyla Türkiye ilgilenmeli. Saçma, sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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