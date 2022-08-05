Sonu Sürprizlerle Biten, Beyin Yakan 11 Bilim Kurgu ve Gizem Film Önerisi

Bazı filmlerin olay örgüsü karışıktır, izlerken çözmekte veya anlamakta zorlanırsın tam çözdüm derken filmin finalinde izleyicisine adeta tokat atar. Hatta bu filmleri izleyenlerin birçoğu bittikten sonra internete girip açıklayıcı videolar izler, eğer sen de bu tür filmleri izlemekten keyif alan biriysen öneri listemize başlayalım!

11. Looper (2012) - IMDb: 7.4

Filmde 2072 yılındayız. Zamanda yolculuk gerçek olmuş ve karaborsacıların eline düşmüştür. Teknolojiyi elinde tutanlar ne zaman birinden kurtulmak isterlerse onu 30 yıl geriye, 2042'ye göndererek Looper adı verilen bir grup suikastçıya öldürmesi için paketler.

10. Cloud Atlas(2012) - IMDb: 7.4

Filmde 1850 yılında Pasifik Okyanusu'ndayız. Adam Ewing, Yeni Zelanda'daki takım adalardan zorlu bir deniz yolculuğu yaparak Californiya'daki evine dönmektedir. 1930'lu yıllarda Belçika'da yaşayan bestekar Robert Frobisher'ın elinde Adam Ewing'in günlüğü vardır.

9. Annihilation - IMDb: 6.8

Gerçekleşen anormal faaliyetlerden dolayı hükümet tarafından gizlice karantinaya alınan gizemli "Area X" bölgesi, yıllardır kıtanın geri kalanından ayrıdır. Doğa, insan uygarlığının son izlerini de bölgeden silmiş durumdadır.

8. Mirage (2018) - IMDb: 7.4

Vera, eşi David ve kızları ile birlikte yeni bir eve taşınır. Bir süre sonra Vera, bir tv ve kamera aracılığıyla farklı zamandaki bir çocukla iletişim kurar. Ancak Vera'nın geçmişe yaptığı bu müdahele, onun ve ailesinin hayatının değişmesine neden olur.

7. Parallels (2015) - IMDb: 6.0

4 yakın arkadaş hem maddi hem de manevi açıdan zor bir dönemden geçmektedir. Tarihi olan eski bir evde birlikte yaşamaya başlayan arkadaşlar, bir gün evlerinde gizemli bir ayna keşfeder. Ayna, paralel evrenlere geçiş için bir kapı niteliğindedir.

6. The Gateway (2018) - IMDb: 5.4

Atom altı parçacıklar üzerine uzmanlaşmış fizikçi Jane, kocasının trafik kazasında ölümünü bir türlü kabullenememiştir. Moleküler ışınlanma aracıyla kendini paralel evrene göndererek eşini bulmayı ve onu yeniden hayata döndürebilmeye karar verir.

5. Deja Vu? (2006) - IMDb: 7.0

Ajan Carlin, New Orleans'ta oluşan bir patlama sonrası hayatının en çarpıcı soruşturmasına dahil olmak durumunda kalır: Zamanda geriye doğru gitmek koşulu ile yaşanan olayların akışına müdahale etmek!

4. Predestination (2014) - IMDb: 7.4

Predestination, zamanda seyahat edip olmuş ya da olası olayların önüne geçmeye veya suçluları yakalamaya çalışan bir zamansal ajanın hikayesini konu eder. Filmde birçok kez şaşıracaksınız ve anlamak için yeniden izlemeniz gerekebilir.

3. Synchronicity (2015) - IMDb: 5.4

Zamanda yolculuk ve paralel evrenler konusunu sevenler için adeta beyin yakan bir film. Filmin sonlarına doğru karmaşıklaşan olay örgüsü, vurucu ancak anlaşılması zor olan sonu ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor.

2. Inception (2010) - IMDb: 8.8

Aşırı yetenekli bir hırsız olan Cobb'ın uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır.

1. Contratiempo (2016) - IMDb: 8.0

Evli bir adam olan Adrian, fotoğrafçı olan sevgilisi Laura'yı öldürmekle suçlanmaktadır. Adrian, kendisine güvenilir bir savunma yaratmak için tanık hazırlama ve adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.