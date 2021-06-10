Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu

Milli Takımımız, A Grubu'nda İtalya, Gallar ve İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Grupta favori İtalya olarak gösteriliyor ama Milli Takımımız'da da çok önemli yıldızlar var. Galler'de Gareth Bale ön plana çıkarken, İsviçre'de de birçok yıldız tehlike saçıyor.
İşte Gruplar:
A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F (Münih/Budapeşte): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya
Maç günü ve saatleri:
A Grubu: Türkiye - İtalya (22.00, Roma)
A Grubu: Galler - İsviçre (16.00, Bakü)
B Grubu: Danimarka - Finlandiya (19.00, Kopenhag)
B Grubu: Belçika - Rusya (22.00, St. Petersburg)
D Grubu: İngiltere - Hırvatistan (16.00, Londra)
C Grubu: Avusturya - Kuzey Makedonya (19.00, Bükreş)
C Grubu: Hollanda - Ukrayna (22.00, Amsterdam)
D Grubu: İskoçya - Çek Cumhuriyeti (16.00, Glasgow)
E Grubu: Polonya - Slovakya (19.00, St. Petersburg)
E Grubu: İspanya - İsveç (21.00, Sevilla)
F Grubu: Macaristan - Portekiz (19.00, Budapeşte)
F Grubu: Fransa - Almanya (22.00, Münih)
B Grubu: Finlandiya - Rusya (16.00, St. Petersburg)
A Grubu: Türkiye - Galler (19.00, Bakü)
A Grubu: İtalya - İsviçre (22.00, Roma)
C Grubu: Ukrayna - Kuzey Makedonya (16.00, Bükreş)
B Grubu: Danimarka - Belçika (19.00, Kopenhag)
C Grubu: Hollanda - Avusturya (22.00, Amsterdam)
E Grubu: İsveç - Slovakya (16.00, St. Petersburg)
D grubu: Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti (19.00, Glasgow)
D grubu: İngiltere - İskoçya (22.00, Londra)
F Grubu: Macaristan - Fransa (16.00, Budapeşte)
F Grubu: Portekiz - Almanya (19.00, Münih)
E Grubu: İspanya - Polonya (22.00, Sevilla)
A Grubu: İsviçre - Türkiye (19.00, Bakü)
A Grubu: İtalya - Galler (19.00, Roma)
C Grubu: Kuzey Makedonya - Hollanda (19.00, Amsterdam)
C Grubu: Ukrayna - Avusturya (19.00, Bükreş)
B Grubu: Rusya - Danimarka (22.00, Kopenhag)
B Grubu: Finlandiya - Belçika (22.00, St. Petersburg)
D Grubu: Çek Cumhuriyeti - İngiltere (22.00, Londra)
D Grubu: Hırvatistan - İskoçya (22.00, Glasgow)
E Grubu: Slovakya - İspanya (19.00, Sevilla)
E Grubu: İsveç - Polonya (19.00, St. Petersburg)
F Grubu: Almanya - Macaristan (22.00, Münih)
F Grubu: Portekiz - Fransa (22.00, Budapeşte)
Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar ve altı grubun en iyi dört üçüncüsü son 16 turuna geçmeye hak kazanacak.
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1. Maç: A2 - B2 (19.00, Amsterdam)
2. Maç A1 - C2 (22:00, Londra)
3. Maç: C1 - D/E/F3 (19.00, Budapeşte)
4. Maç: B1 - A/D/E/F3 (22.00, Sevilla)
5. Maç: D2 - E2 (19.00, Kopenhag)
6. Maç: F1 - A/B/C3 (22:00, Bükreş)
7. Maç: D1 - F1 (19:00, Londra)
8. Maç: E1 - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)
Maç yok
ÇF1: 6. Maçın Galibi - 5. Maçın Galibi (19.00, St. Petersburg)
ÇF2: 4. Maçın Galibi - 2. Maçın Galibi (22:00, Münih)
ÇF3: 3. Maçın Galibi - 1. Maçın Galibi (19:00, Bakü)
ÇF4: 8. Maçın Galibi - 7. Maçın Galibi (22:00, Roma)
Maç yok.
YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)
YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)
Maç yok
11 Temmuz Pazar
YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)
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