Sonuçlara İtiraz, Hukuk Devletinin Zarureti Olarak Görülmeli"

Türkiye Hukuk Platformu, seçim sonuçlarına hukuk çerçevesinde, hukuki kanıtlarla itiraz etmenin aynı zamanda vatandaşların haklarının ve demokrasiye yönelik iradelerinin korunması olduğunu bildirdi.

Türkiye Hukuk Platformu, seçim sonuçlarına hukuk çerçevesinde, hukuki kanıtlarla itiraz etmenin aynı zamanda vatandaşların haklarının ve demokrasiye yönelik iradelerinin korunması olduğunu bildirdi.



Platformdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gittiği, yaklaşık 57 milyon seçmenin 48 milyonunun oy kullanmasıyla seçimlere katılım oranının yüzde 84'ün üzerinde gerçekleştiği hatırlatıldı.



Açıklamada, Türkiye'de demokrasiye olan inancın, demokrasinin en önemli araçlarından biri olan periyodik seçimlerde halkın geniş katılımıyla tescil edildiği aktarılarak, böylece halkın yönetime katılımı ve ortaklığının pekiştirildiği belirtildi.



Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda, halkın seçimlere yeterli ilgiyi göstermediğinin görüldüğü vurgulanan açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde seçime katılım oranlarına ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, demokrasinin tam anlamıyla sağlanması adına sadece oy kullanmanın yeterli olmadığı, bunun yanında kullanılan oyların neticelerine de sahip çıkılması gerektiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Bu aynı zamanda vatandaşların iradesinin gerçek bir şekilde tezahürü açısından önem arz etmektedir. Oy sonuçlarının yanlış girilmesi, sandık oy sayım tutanaklarında kaydırmaların yapılması, oy sayım cetvellerindeki sayıların değiştirilmesi, demokrasinin ve millet egemenliğinin sandığa doğru bir şekilde yansımasının önüne geçecek gelişmelerdir. Hukuk devletinde bu tarz zafiyetlere yer yoktur. Bunun için itiraz mekanizmaları geliştirilmiştir. Seçim sonuçlarına itiraz etmek seçimi, demokrasiyi tanımamak anlamına asla gelmeyeceği gibi hukuk devletinin bir zarureti olarak da görülmelidir."



"İtirazlar ile amaç, mevcut oyların sağlamasının yapılmasıdır"



Açıklamada, "Unutulmamalıdır ki ülkemizde daha önce gerçekleştirilen mahalli seçimlerde de bu itirazlar neticesinde kazanan tarafların el değiştirdiği görülmüştür." ifadelerine yer verilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:



"2014 yerel seçimlerinde Yalova'da ve Ağrı'da yapılan itirazlar ve sonuçları unutulmamalıdır. Seçim sonuçlarına hukuk çerçevesinde, hukuki kanıtlarla itiraz etmek aynı zamanda vatandaşların haklarını ve demokrasiye yönelik iradelerini korumaktır. Bu kadar önemli bir vazife asla yok sayılmamalıdır. Kaldı ki seçim tutanaklarına yapılacak itirazlar ile amaç, mevcut oy iptali değil aksine kullanılan mevcut oyların sağlamasının yapılmasıdır. Ülkemiz açısından son derece önemli olan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin sonuçları, ne olursa olsun, millet iradesinin tecelli etmesi olarak algılanmalı ve buna saygı duyulmalıdır. Yapılan itirazlar en kısa sürede il, ilçe seçim kurullarınca ve son olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından kuşkuya yer bırakılmaksızın nihayete erdirilerek ilan edilmelidir. Türkiye Hukuk Platformu ve Hukuk sivil toplum kuruluşları olarak bizler de bu hukuki sürecin yakinen takipçisi olduğumuzu ve gelişmeler ışığında kamuoyunu bilgilendireceğimizi ifade ederiz."

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