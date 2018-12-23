Son Dakika Haberleri: Sonuna Kadar Ankaragücü'ne Destek Vereceğiz"

Sonuna Kadar Ankaragücü'ne Destek Vereceğiz"

21 dakika önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Sonuna kadar Ankaragücü'ne destek vereceğiz" dedi.

Sonuna Kadar Ankaragücü'ne Destek Vereceğiz
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Sonuna kadar Ankaragücü'ne destek vereceğiz" dedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, Ankaragücü ile sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Ankara'mızın bir çok değeri var. Bu değerlerin başında da yüz yıllık bir kulübümüz ve köklü bir tarihi olan Ankaragücümüz var. Burada sonuna kadar Ankaragücü'ne destek vereceğiz. Ankaragücü'ne gücümüz yettiğince destek vermeye devam edeceğiz. Gerek başkan olalım, gerek olmayalım önemli değil. Ankaragücü, Ankara ve bu ülke için bir değerdir. Bunun farkındayız ama Ankara'ya en güzeli de bir stadyum yapmak olacaktır. Türkiye'de 2000'li yılların başında, UEFA standartlarında bir stadyum yaptıran kişi benim. Sonra yaptırdığım modeli ile 'Haseki Modeli' ile 25 vilayette stat yapıldı. Burada özellik olarak Avrupa'nın en güzel stadını yapmak ama diğer taraftan da kamunun cebinden para çıkarmadan nasıl stat yapılır konusunda bir ilki gerçekleştirdim. Bu konuda ülkemizin önünü açtığımı düşünüyorum. İnşallah Ankara'da en güzelini yapmak bana nasip olur."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:31 Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Mehmet Özhaseki, Ankara, Ankaragücü, Güncel
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