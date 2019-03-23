Son Dakika Haberleri: Sonunda Bunu da Yaptılar

Sonunda Bunu da Yaptılar

1 saat önce

Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini 'Sahte çeğrek altın' konusunda uyararak, "Sonunda bunu da yaptılar, dikkat edin" dedi.

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Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini 'Sahte çeğrek altın' konusunda uyararak, "Sonunda bunu da yaptılar, dikkat edin" dedi.

Bilecik'te yıllardır kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini uyardı. En sonunda dolandırıcıların çeyrek altınında sahtesini yaptığı belirten Sünetci, "Halk tarafından düğünlere doğumlara götürülen çeyrek altınında sahtesini yaptılar. Görsel olarak aynı, çeyrek altının standart gramı 1.75 gram gelirken bu sahte altın 1.20 gram gelmektedir. Vatandaşların altını güvendikleri kuyumculardan almalarını tavsiye ederiz. Özellikle yapılan sahte altınlara 2017 tarih vurulmuş. Bunun sebebi müşterilerin yeni tarihli değil genellikle eski tarihli çeyrek atın tercih etmeleri. Aldığımız altını inceleyip bu tür sahtekarların oyunlarına gelmeyelim diye" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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