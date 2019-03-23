Sonunda Bunu da Yaptılar
1 saat önce
Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini 'Sahte çeğrek altın' konusunda uyararak, "Sonunda bunu da yaptılar, dikkat edin" dedi.
Bilecik
'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini 'Sahte çeğrek altın' konusunda uyararak, "Sonunda bunu da yaptılar, dikkat edin" dedi.
Bilecik'te yıllardır kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini uyardı. En sonunda dolandırıcıların çeyrek altınında sahtesini yaptığı belirten Sünetci, "Halk tarafından düğünlere doğumlara götürülen çeyrek altınında sahtesini yaptılar. Görsel olarak aynı, çeyrek altının standart gramı 1.75 gram gelirken bu sahte altın 1.20 gram gelmektedir. Vatandaşların altını güvendikleri kuyumculardan almalarını tavsiye ederiz. Özellikle yapılan sahte altınlara 2017 tarih vurulmuş. Bunun sebebi müşterilerin yeni tarihli değil genellikle eski tarihli çeyrek atın tercih etmeleri. Aldığımız altını inceleyip bu tür sahtekarların oyunlarına gelmeyelim diye" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!