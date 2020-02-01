Sonunda bunu da yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sonunda bunu da yaptılar - Son Dakika

Sonunda bunu da yaptılar

20 dakika önce

Çankırı'da kimliği belirlenemeyen bir şahsın bina içerisindeki her kata idrarını yapması kameralara yansıdı.

Sonunda bunu da yaptılar, System.String[]

Çankırı'da kimliği belirlenemeyen bir şahsın bina içerisindeki her kata idrarını yapması kameralara yansıdı.


Çankırı kent merkezi Kucaklama Taşı Bulvarı'nda bulunan bir binaya giren şüpheli şahıs, burada bir süre bekledi. Yaklaşık 41 dakika sonra binadan ayrılan ve tanımadığı şahsı fark eden apartman yöneticisi, güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlara bakan yönetici, görüntüleri izlediğinde adeta şoka uğradı. Kayıtlarda bina içerisinde zillere rastgele basarak giren şahsın 41 dakika boyunca katlarda rahatça dolaştığı görüldü. Şahıs, çıkış yapacağı sırada binanın çeşitli katlarına ve kapı önlerine idrarını yaparak apartmandan ayrıldı. Apartman sakinleri de tanımadıkları şahsın bu iğrenç hareketine tepki gösterdi.


Olayla ilgili bina yönetimi tarafından Çankırı Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunuldu. - ÇANKIRI

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi
AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu Vuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı Son dakika: Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 12:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sonunda bunu da yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]