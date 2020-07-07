Sonunda kuymak da pakete girdi - Son Dakika

Sonunda kuymak da pakete girdi

Trabzon'da girişimci işadamı Murat Onur, 5 yıl emek vererek geliştirdiği yöntemle Karadeniz yöresinin meşhur yemeği Kuymağı dondurulmuş halde paketlemeyi başardı.

Trabzon'da girişimci işadamı Murat Onur, 5 yıl emek vererek geliştirdiği yöntemle Karadeniz yöresinin meşhur yemeği Kuymağı dondurulmuş halde paketlemeyi başardı. Hazır vaziyette bir dakikada pişirilerek servis edilebilen kuymağı tüketmek artık daha zahmetsiz hale geldi.

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"Beş yıllık bir emeğin ardından böyle bir ürünü çıkardık"


Hiçbir katkı maddesi kullanmadan yöreye has malzeme kullanarak beş yıllık bir çalışmadan sonra böyle bir ürünü yaptıklarını belirten Efsane Lezzetler Pazarlama ve Gıda Sanayi Şirketi Genel Müdürü Murat Onur, "Trabzon'da dünyada bir ilki yaptık. Dondurulmuş kuymak ürettik. Beş yıllık Arge çalışmasından sonra böyle bir ürün çıkardık. Üründe hiçbir katkı kimyasal madde kullanmadık. Tamamen bu yöreye ait mısır unu, tereyağı, peynir çeşitlerinin yanı sıra içindeki su bile yöremizden çıkan doğal kaynaklardan temin edilerek çok özel bir ambalajda yanmayan mikrodalgaya girebilen bir ambalajla bir kuymak ürettik. Tamamen steril bir ortamda. Ürünü eksi 40 derede şokluyoruz. Ürün 1 yıl eksi 18 derecede soğuk hava depolarında saklanabiliyor. Ürünü 220 derecelik mikro dalgada 1 dakika, önceden ısıtılmış fırında ve tavada dört dakika ısıtmak yeterli" diye konuştu.


"Yurdun farklı yerlerindeki insanların fikrini aldık"


Ürünü hazırlarken Türkiye'nin farklı yörelerindeki insanların fikirlerini aldıklarını ifade eden Onur, "Amacımız unutulan lezzetleri tekrar Trabzon'a hatırlatmaktı. Kuymak yapmak çok zor bir iş. Özellikle şehir dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız böyle ürünleri tedarik etmeleri zor. Pişme süresi 15 dakika. Zaman herkes için çok önemli. Onun için biz böyle bir ürün bulduk. Bin 500 kişide ürünün demolarını yaptık. Bir 500 kişinin fikirlerini aldık. Antalyalı, Urfalı, Trabzonlu. En son yakaladığımız lezzet bu oldu. Çok memnunuz ürüne karşı çok ciddi talepler var. İnşallah ülkemize hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.


"Dünyada tekiz"


İçindeki malzemelerin büyük bir özenle hazırladığını ve 5 çeşit farklı peynir kullandıklarını kaydeden Onur, dünyada tek olduklarını belirterek "Sırrımız işimizi çok sevmemiz. İçinde 5 çeşit peynirimiz var. Her şey çok özenle seçildi. Suyundan, tereyağından, mısır ununa kadar her şey çok ince ayrıntılarıyla düşünüldü. Böyle bir ürünümüz oldu. Dünyada tekiz. İsveçliler'in City's fan diye bir ürünü var ancak onlar bile dondurmayı başaramadılar. Biz şükürler olsun 5 yılın sonunda böyle bir ürün elde edebildik. Bizim markamız 'Guymak'. İçinde glüten yok sağlık açısından besin değerleri çok yüksek. 65 yaş üstü olsun 18 yaş üstü olsun, hepsiyle ayrı anket yaptık bu anketin sonunda bu lezzeti yakaladık. Ürünümüze yağlı sevenler tereyağı ilave etmeleri gerekiyor başka hiçbir şey katmalarına gerek yok. Tavaya koyuyorlar kahvaltı sofrasını hazırlarken ürünümüz kendi kendine pişiyor" dedi.


İhracata yönelik hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Onur, "İhracata yönelik hedeflerimiz var. Tüm Türkiye pazarı ve Almanya'dan, Hollanda'dan hatta Azerbaycan'dan ürünle ilgilenen firmalar var. Ülkemizde marketlerde bu hafta muhtemelen raflarla yerini alacak" diye konuştu. - TRABZON

Karadeniz, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sonunda kuymak da pakete girdi - Son Dakika Ekonomi
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