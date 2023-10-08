Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini almayı başardı.
3 maç sonra kazanan ev sahibi ekip, puanını 7'ye yükseltirken, iki maçlık galibiyet serisi sona eren ve ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.
RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini alırken, yeni transferlerden Jerome Opoku, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Son Dakika › Futbol › 3 maç sonra gülen RAMS Başakşehir, galibiyet hasretini dindirdi - Son Dakika