3 maç sonra gülen RAMS Başakşehir, galibiyet hasretini dindirdi - Son Dakika

3 maç sonra gülen RAMS Başakşehir, galibiyet hasretini dindirdi

Son Güncelleme: 08.10.2023 00:36

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Ligde üç maç sonra galip gelen turuncu-lacivertli ekip, puanını 7'ye yükselterek çıkış yakaladı.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini almayı başardı.

3 MAÇ SONRA KAZANDILAR

3 maç sonra kazanan ev sahibi ekip, puanını 7'ye yükseltirken, iki maçlık galibiyet serisi sona eren ve ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARNESİ

RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini alırken, yeni transferlerden Jerome Opoku, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Sonunda şeytanın bacağını kırdılar! RAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Gaziantep FK, Çağdaş Atan, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol 3 maç sonra gülen RAMS Başakşehir, galibiyet hasretini dindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 maç sonra gülen RAMS Başakşehir, galibiyet hasretini dindirdi - Son Dakika
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