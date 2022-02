Sonunda toplu taşıma esnafı da isyan etti: 21 Şubat'ta kontak kapatma eylemi yapacağız - Son Dakika

Benzinin litre fiyatı 15,19 liraya, motorinin ise 15,45 liraya yükselmesinin ardından kentlerde toplu taşımacılık hizmeti veren kesimin tepkisi her geçen gün arttırıyor.

Geçtiğimiz günlerde kamyoncuların sıkıntılarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu bu seferde Saruhanlı ilçesinde CHP İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent'le birlikte halk otobüsçülerinin isyanını dinledi.

"200 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ZARARIM VAR"

CHP'li Bakırlıoğlu'na yaşadığı sıkıntıyı dile getiren halk otobüsü sahibi Hasan Aydır, Covid-19 salgının başladığı günden bu zamana kadar işlerin çok düştüğünü ve yaklaşık 2 yıldır zararının 200 bin liranın üstünde olduğunu söyledi.

Halk otobüsü sahibi Aydır yaşadığı sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

"Artık otobüsümü çalıştırmaktan korkuyorum. Yaklaşık 2 yıldır hem kazanamıyorum, hem de 200 milyar liranın üzerinde zararım var. Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde 7 milyar lira zararım oldu. Çünkü mazot pahalı, girdi maliyetleri yüksek. Artık borç gırtlağa dayandı. Kazanamıyorum. 65 yaş üstü ücretsiz taşıdığımız vatandaşlar için araç başına 1000 lira ücret veriliyor. Ancak bir çok ilde bu rakam 4 bin 500 lira. Manisa'da da bu rakamı yükseltsinler. Manisa Büyükşehir Belediyesi'de artık bize sahih çıksın."

"PSİKOLOJİM BOZULDU, ARACIMI YAKACAĞIM"

Her ay 2-3 defa yükselen akaryakıt fiyatları ve her geçen gün artan girdi maliyetleri sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen halk otobüsü sahibi İbrahim Yücel ise, otobüsünü artık çalıştıramayacak duruma geldiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde girdi maliyetlerine birde psikolojik tedavi masraflarının da ekleneceğini söyleyen Yücel şöyle konuştu:

"Eskiden aracımız bizi götürüyordu. Şimdi biz aracı götürmeye çalışıyoruz. Ama götüremiyoruz. Depoya akaryakıt almak güç, sigorta yaptırmak zor, bakım yaptırmak imkansız hale geldi. Otobüsü hiç çalıştırmasam ve kontak açmasam benim için daha iyi. Artık psikolojim filan kalmadı. Eğer 21 Şubat tarihine kadar belediyemiz bize destek çıkacak çalışma yapmaz ve devletimiz bize sahip çıkmazsa otobüsümü yakacağım. En azından her gün çalışıp zarar edeceğime, yakarım bir kere zarar ederim daha iyi."

21 ŞUBAT'TA KONTAK KAPATMA EYLEMİ

Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Bilek ise, yaklaşık 2 yıldır ayakta durmaya çalışan toplu taşıma esnafının artık ayakta duracak gücünün kalmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Artık gücümüz yok. Her gün cepten harcamaktan bıktık. Bu iş yürümez hale geldi. Yolcularımızı yolda bırakmak istemiyoruz. Ama 21 Şubat tarihine kadar yerel yöneticilerimiz ve devletimiz bize sahip çıkmaz ve taleplerimizi yerine getirilmezse 21 Şubat tarihinde Manisa genelinde tüm toplu taşıma esnafı kontak kapacak. O gün yaşanacak toplu taşımanın sıkıntısı ise bize ait olmayacak."

"BU TÜM TÜRKİYE'NİN SORUNU"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'de artık lojistik sektörünün artan girdi maliyetleri yüzünden durma noktasına geldiğini, önümüzdeki süreçte kamyoncular gibi halk otobüsü şoförlerinin de kontak kapatacağını dile getirdi.

Salgın başladığı günden bu zamana kadar özellikle halk otobüslerinin büyük zarar ettiğini ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bu sorun sadece Manisa'ya özgü bir sorun değil. Türkiye'nin her ilindeki toplu taşıma esnafı büyük sıkıntı içerisinde. Mazot yüksek, girdi maliyetleri artmış. Yani emeğiyle otobüsüyle çalışan esnafın cebine artık asgari ücret kadar para girmiyor. Her gün zarar içinde olan hem yerel yöneticilerden, hem de AKP iktidarından destek alamayan Manisa'daki toplu taşıma esnafı seslerini duyurabilmek için 21 Şubat tarihinde kontak kapacak.Büyükşehir belediyeleri kamu hizmeti veren esnafa destek olurken Manisa Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmıyor. Her sektörde olduğu gibi toplu taşıma sektöründe artık bıçak kemiğe dayandı."