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Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! - Son Dakika

Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!

31.12.2021 09:20

İzmir'de çalıştığı otelde su sanıp içtiği mermer cilası nedeniyle yaşamını yitiren Özde Çivici'nin son fotoğrafı ortaya çıktı. Ablasının dakikalar sonra öleceğinden habersiz, son fotoğrafını çeken kardeşi Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına'' notuyla paylaştı.

İzmir Selçuk'ta bir otelde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan Özde Çivici, odasına girdikten sonra pet şişe içerisinde bulunan sıvıyı su sanarak içti. Genç kadının içtiği sıvının mermer cilası olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan Çivici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN PET ŞİŞEYLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Çivici'nin hayatını kaybettiği acı olayla ilgili haberler gelmeye devam ederken, yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Özde Çivici'nin, hastanedeyken kardeşi Eda Çivici ile çekilen son fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğrafta Eda Çivici, bir elinde ablası Özde Çivici'nin ölümüne neden olan içinde mermer sıvısı bulunan pet şişeyi tutarken, bir eliyle de serumu tutarken görülüyor. Fotoğrafta, Özde Çivici'nin ne kadar bitkin olduğu da gözlerinden anlaşılıyor.

Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş

KARDEŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: BU BİZİM SON FOTOĞRAFIMIZMIŞ ABLAM

Ablasının dakikalar sonra öleceğinden habersiz son fotoğrafı çektiren Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına. Seni hep çok çok çok çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın ve iyi ki varsın. Yeni ilk her şeyi sana anlatacağım. Yine seninle dertleşeceğim. Biz bu fotoğrafı çekilirken seninle sonrasında kahve içmeyi düşünüyorduk. Anısı kalsın dedik. Şimdi sen anım, anım oldum. Seni seviyorum meleğim hep benimlesin" sözleriyle duygularını özetledi.

Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş

TRAFİK KAZASINDA NİŞANLISINI KAYBETMİŞ

Genç kadının arkadaşı koreograf Hülya Akıllı (36), ölümünün ardından Özde Çiviciyi şöyle anlattı:

''10 yıllık arkadaştık. Aynı deri firmasında beraber mankenlik yapmıştık. Hayalleri olan ve hayat dolu biriydi. 2013'te büyük bir trafik kazası geçirmişti. Nişanlısı Tahsin Çetinçelik o kazada öldü. Özde de büyük yaralarla kurtuldu. Ondan sonra hayata tutundu. Çok hayal kırıklıkları oldu.''

"3-4 YUDUM İÇMİŞ TADINDAN ANLAYAMAMIŞ"

Dünya güzeli bir kızdı. Mermer cilasından 3-4 yudum içmiş. Tadından anlayamamış. İçtikten sonra fark etmiş. Hatta ilk başta arkadaşları hastaneye götürmek isteyince, 'gerek yok' deyip, gülerek dalga geçmiş. Sonra kusunca hastaneye götürmüşler.

"ÖLÜMÜNDE İHMAL VARSA ORTAYA ÇIKSIN"

Tezgahtar Yonca Özbilen (45) ise öyle konuştu:

Aramızda 15 yaş farkı var. Hem kızım, hem arkadaşım, hem dostumdu. Ölümünden iki gün önce konuşmuştuk. Cıvıl cıvıl hayat dolu bir insandı. Evlenip, yuva kurmak, ileride kendine ait bir restoranı işletmek istiyordu. Kız kardeşinin anlattığına göre, olaydan önce odasına suyunu bırakmış. Daha sonra gelen bir grubu karşılamış. Döndüğünde de masadaki suyu alıp içmiş. Sıvının mermer cilası olduğunu hissetmemiş. Tadı ve görüntüsü su ile benzerlik gösteren bir sıvıymış. Ölümünde ihmal varsa ortaya çıksın.

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Selçuk, Aralık, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! - Son Dakika
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