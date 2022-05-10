Sony, 19.3 milyon adet PlayStation 5 sevk ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Sony, 19.3 milyon adet PlayStation 5 sevk ettiğini açıkladı

10.05.2022 14:13
Sony, 19.3 milyon adet PlayStation 5 sevk ettiğini açıkladı

Dünyaca ünlü teknoloji devi Sony, 2021 yılı için finansal sonuçlarını paylaştı. İstatistiklere göre PlayStation 5 satışlarının konsolun piyasaya sürülmesinden bu yana 19.3 milyon adet satış yaptığı açıklandı.

Son iki yılda yaşanan çip krizi nedeniyle donanım bileşenlerini kapsayan aksaklıklara rağmen, PlayStation 5, oyun ve donanım satışları artmaya devam ediyor.

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Sony'nin yayınladığı 2021 finansal raporunda PlayStation 5 satışlarının 2020'deki lansmanından bu yana 19.3 milyon adet satışa ulaştığı açıklandı. Ayrıca, rapordaki verilerde geçen mali yılda PS4 ve PS5'te toplamda 43.9 milyon adet birinci taraf oyunun satıldığını ortaya çıkardı. Bu satışlar 2020'ye göre 14,5 milyon azaldı.

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PlayStation 5'in 2020 yılında son iki çeyreğinde alınan verilere göre 7.8 milyon adet satış yaptığı belirlenirken 2021 yılı için ise toplamda 11.5 milyon adede ulaştı. PS4 ise son iki yılda toplamda 6.7 milyon adet satış yaptı.

Sony, 19.3 milyon adet PlayStation 5 sevk ettiğini açıkladı

Ayrıca Sony'nin verilerinde PlayStation Plus servisinin satışları da ele alındı. 31 Mart 2022 itibariyle 47,4 milyon PS Plus abonesi ve 106 milyon aktif kullanıcı vadı ve bu sayıların her ikisi de geçen yılın aynı zamanına göre biraz düşüş yaşadığı görülüyor.

2021'in son çeyreğinde oyun ve konsol artışlarındaki bir önemli neden olarak ise de Horizon forbidden West ve Gran Turismo 7'nin o dönemde piyasaya sürülmüş olmasıdır. Her iki oyunun da satışlara önemli ölçüde katkısı dokunduğu biliniyor.

Sony, 19.3 milyon adet PlayStation 5 sevk ettiğini açıkladı
Sony, 19.3 milyon adet PlayStation 5 sevk ettiğini açıkladı
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PlayStation 5, Playstation, Gamegar, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Sony, 19.3 milyon adet PlayStation 5 sevk ettiğini açıkladı - Son Dakika


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