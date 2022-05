Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları! - Son Dakika

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini paylaştı. PS Store'dan elde edilen bu veriler, nisan ayını kapsıyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, iki platformda da üst sıralarda karşımıza çıktı. Öte yandan şirket; PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

En çok indirilen PlayStation oyunları

Nisan ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinin zirvesinde aynı ay içerisinde çıkış yapan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bulunuyor. Oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Lego temalı yapımı, şubat ayında karşımıza çıkan Elden Ring takip ediyor. Listenin devamında öne çıkan yapımların diğerleri ise Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7 ve WWE 2K22 oldu.

Listenin tamamı ise şöyle;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

ELDEN RING

Cyberpunk 2077

GRAN TURISMO 7

WWE 2K22

Star Wars Jedi: Fallen Order

F1 2021

Grand Theft Auto V

Among Us

It Takes Two

Tiny Tina's Wonderlands

NBA 2K22

Kena: Bridge of Spirits

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

FAR CRY 6

Metro Exodus

Call of Duty: Vanguard

FIFA 22

The Elder Scrolls Online

Nisan ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları listesinde de zirve değişmiyor. Star Wars: The Skywalker Saga'nın en üst sırada yer aldığı listenin ikincisi 2013'te çıkışını gerçekleştiren ve oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunan GTA V. Devamında ise Minecraft, ELDEN RING ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımlar karşımıza çıktı.

Listenin tamamı ise şöyle;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Grand Theft Auto V

Minecraft

ELDEN RING

Red Dead Redemption 2

Tekken 7

F1 2021

Little Nightmares

Ace Combat 7: Skies Unknown

The Crew 2

The Last of US Part II

NBA 2K22

Among Us

Horizon Zero Dawn

A Way Out

Need for Speed Heat

Call of Duty: Modern Warfare

Monopoly Plus

Batman: Arkham Knight

WWE 2K22

En çok indirilen PS VR oyunları

Beat Saber

Job Simulator

Moss: Book II

Batman: Arkham VR

VR Ping Pong Pro

SUPERHOT VR

Stride

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Swordsman VR

Wanderer

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.