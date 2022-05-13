Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları! - Son Dakika
Üye Girişi

Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

13.05.2022 18:26
Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Sony, geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede popüler PS4, PS5 ve PS VR oyunlarına yer verildi.

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini paylaştı. PS Store'dan elde edilen bu veriler, nisan ayını kapsıyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, iki platformda da üst sıralarda karşımıza çıktı. Öte yandan şirket; PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama

En çok indirilen PlayStation oyunları

Nisan ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinin zirvesinde aynı ay içerisinde çıkış yapan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bulunuyor. Oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Lego temalı yapımı, şubat ayında karşımıza çıkan Elden Ring takip ediyor. Listenin devamında öne çıkan yapımların diğerleri ise Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7 ve WWE 2K22 oldu.

Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Listenin tamamı ise şöyle;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

ELDEN RING

Cyberpunk 2077

GRAN TURISMO 7

WWE 2K22

Star Wars Jedi: Fallen Order

F1 2021

Grand Theft Auto V

Among Us

It Takes Two

Tiny Tina's Wonderlands

NBA 2K22

Kena: Bridge of Spirits

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

FAR CRY 6

Metro Exodus

Call of Duty: Vanguard

FIFA 22

The Elder Scrolls Online

Nisan ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları listesinde de zirve değişmiyor. Star Wars: The Skywalker Saga'nın en üst sırada yer aldığı listenin ikincisi 2013'te çıkışını gerçekleştiren ve oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunan GTA V. Devamında ise Minecraft, ELDEN RING ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımlar karşımıza çıktı.

Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Listenin tamamı ise şöyle;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Grand Theft Auto V

Minecraft

ELDEN RING

Red Dead Redemption 2

Tekken 7

F1 2021

Little Nightmares

Ace Combat 7: Skies Unknown

The Crew 2

The Last of US Part II

NBA 2K22

Among Us

Horizon Zero Dawn

A Way Out

Need for Speed Heat

Call of Duty: Modern Warfare

Monopoly Plus

Batman: Arkham Knight

WWE 2K22

En çok indirilen PS VR oyunları

Beat Saber

Job Simulator

Moss: Book II

Batman: Arkham VR

VR Ping Pong Pro

SUPERHOT VR

Stride

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Swordsman VR

Wanderer

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Al Jazeera muhabiri Şirin ebu Akile'nin Doğu Kudüs'deki cenaze törenine binler katıldı Al Jazeera muhabiri Şirin ebu Akile'nin Doğu Kudüs'deki cenaze törenine binler katıldı Engelsiz Çocuk Festivali ile engellere meydan okudular Engelsiz Çocuk Festivali ile engellere meydan okudular

Münir Karaloğlu, PlayStation 4, oyunlar, Sony, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları! - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement