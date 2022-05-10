Sony açıkladı: Kaç adet PS5 satıldı? - Son Dakika
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Sony açıkladı: Kaç adet PS5 satıldı?

10.05.2022 22:26
Sony açıkladı: Kaç adet PS5 satıldı?

Sony, 31 Mart 2022'de sona eren mali yıla ilişkin sonuçlarını paylaştı. İşte PlayStation 4 ve 5 konsollarının güncel satış rakamları...

Konsol sektörünün başarılı oyuncularından Sony, 2020 yılında satışa sunduğu PlayStation 5 ile gündemden düşmüyor. Gerek çip krizi nedeniyle yaşanan stok sıkıntıları gerekse konsolun ülkemiz dahil tüm dünyada dudak uçuklatan fiyatlara satıldığı gibi haberlerle sürekli karşımıza çıkıyor. Peki konsolun satış rakamları ne durumda? Sony, PlayStation 5 güncel satış rakamlarını açıkladı.

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PlayStation 5 güncel satış rakamları

Sony, 31 Mart 2022'de sona eren mali yıla ilişkin sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda konsol satışlarından PS Plus gibi hizmetlerinin abone sayılarına kadar birçok önemli veriyi açıklayan şirket, devam eden çip kriziyle doğru orantılı olarak satışlarda düşüş yaşadı.

Sony açıkladı: Kaç adet PS5 satıldı?

Şirket, mali yılın dördüncü çeyreğinde iki milyon PS5 satışı gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,3 milyonluk bir düşüş yaşayan konsolun bugüne dek yaptığı toplam satış sayısı ise 19,3 milyon. Sony'nin diğer konsolu PS4 de söz konusu düşüşten nasibini aldı. Konsol, son üç aylık dönemde 100 bin adet sattı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla da 900 binlik bir düşüş yaşadı. Bu da şimdiye toplamda 117,2 milyon satış gerçekleştirdi.

Tabii satışlarda düşüşlerin olması bir yere kadar normal. Zira çip krizi; her alanı olduğu gibi konsol pazarını da etkileyerek satışları düşürüyor. Bununla birlikte dünya genelinde bir stok sıkıntısı meydana geliyor.

Sony açıkladı: Kaç adet PS5 satıldı?

Sony'nin sattığı oyun sayısı da belli oldu. Mali yılın dördüncü çeyreğinde 70,5 milyon satış yapan şirket, bu noktada bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,1 milyonluk artış yaşadı. Son olarak PS Plus hizmetinin 47,4 milyon abonesi olduğunu belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce halihazırda tüm sektörleri olumsuz etkileyen çip krizi, ne zaman çözüme kavuşabilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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