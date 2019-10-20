Sony, Alpha 9 II'yi piyasaya sürüyor, merak edilen özellikleri neler?

Sony, profesyonel spor fotoğrafçıları ve foto muhabirlerine daha yüksek bağlanabilirlik ve iş akışı sağlayan Alpha 9 II'yi piyasaya sürüyor

Yeni Alpha 9 II, profesyonel ihtiyaçları karşılamak üzere Alpha 9'un benzersiz hızını yeni fonksiyonellik ile birleştiriyor



Sony, büyük övgü toplayan ?(Alpha) full frame değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi yelpazesinin son üyesi Alpha 9 II'nin (model ILCE-9M2) çıkışını duyurdu. Alpha 9 II spesifik olarak spor fotoğrafçılığı ve foto muhabirliği alanlarında çalışan profesyonelleri desteklemek üzere yaratıldı.



Orijinal Alpha 9'un etkileyici mirasını daha da ileri taşıyan yeni Alpha 9 II, Otomatik Netleme ve Otomatik Pozlama takipli, saniyede 60 AF/AE hesaplaması ile, saniyede 20 kareye varan hızlarda karartmasız kesintisiz çekiminde aralarında bulunduğu, çığır açan hız performansını korurken bir yandan da doğrudan profesyonellerin sesine kulak verilerek şekillendirilen daha da fazla fonksiyonelliği bünyesinde barındırıyor. Güncellemeler arasında, önemli ölçüde iyileştirilen bağlanabilirlik ve dosya gönderimi, mekanik deklanşör ile saniyede 10 kareye kadar kesintisiz çekim, yeni optimize algoritmalar ile geliştirilen AF performansı, dayanıklılık ve kullanılabilirliği iyileştirmek için yeniden tasarlanan yapı ve daha fazlası bulunuyor.



Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, yeni fotoğraf makinesine ilişkin olarak;



"Müşterilerimizin görüşleri, Sony açısından kesinlikle kritik bir öneme sahiptir ve onlara her zaman kulak veririz. Alpha 9 II, orijinal Alpha 9'un piyasaya sürülmesinden bu yana, ajans, spor ve haber fotoğrafçılarının katılımı ile gerçekleştirilen sayısız geri bildirim oturumunun doğrudan sonucu olarak ortaya çıktı.



Bir yandan profesyonel iş akışını kayda değer ölçüde iyileştirecek bağlantı ve ağ yetenekleri eklerken, diğer yandan da tasarım, ara yüz ve işlem gücünde kullanıcı deneyimini tamamlayan ince ayarlamalar yaptık. Halen süper telefoto 600mm ve 400mm G Master™ serisi lensleri de içinde barındıran, 55 uyumlu lensten oluşan son derece çok yönlü E-mount sistemimizin tamamladığı bu yeni fotoğraf makinesi, gerek arazide gerekse sahadaki profesyonellere eşsiz bir araç sunuyor.



Profesyonellere iş akışında dahili bağlanabilirlik sağlamada çıta yükseliyor

Alpha 9 II'de, yüksek hızlı, istikrarlı veri aktarım operasyonları için gigabit iletişime imkan veren bir dahili 1000BASE-T Ethernet terminali bulunuyor. Bunun yanı sıra, daha yüksek veri güvenliği için SSL veya TLS şifreleme (FTPS) üzerinden Dosya Aktarımı da destekleniyor. "Remote Camera Tool" masaüstü uygulaması kullanılırken, deklanşör gecikme süresinin azaltılması ve canlı önizleme ekran süresinin düşürülmesiyle PC ile uzaktan kumandalı (bağlantı) çekim performansı iyileştiriliyor. Yeni modelde fotoğraf makinesinin dahili kablosuz LAN fonksiyonunun hızı artırılarak, Alpha 9'da sağlanan 2.4 GHz'e, istikrarlı ve hızlı 5 GHz (IEEE 802.11ac) bant eklendi. Ayrıca Alpha 9 II'de IEEE 802.11a/b/g/n/ac standartlarının tümü destekleniyor.



Haber ajanslarının iş akış hızını iyileştirmek üzere tasarlanan Alpha 9 II, fotoğraflar gözden geçirilirken yeniden oynatılabilen sesli notlar şeklindeki sözlü bilginin fotoğraflara eklenmesine imkan veren yeni Sesli Not fonksiyonuna da sahip. Sesli veriler aynı zamanda editöre gönderilen fotoğraflara da eklenerek, etkin redaksiyon için ihtiyaç duyulan önemli bilgileri sağlıyor. Alternatif olarak, sahadaki fotoğrafçılar, "Aktarım & Etiketleme eklentisi" "Imaging Edge™" uygulamasını kullanarak fotoğraflar ile birlikte sesli etiketleri de mobil cihazlarına aktarabiliyor ve sesli notların otomatik olarak metne dönüştürülüp IPTC metaverisi şeklinde JPEG fotoğraflara eklenmesine imkan veriyor. Bunların tümü, fotoğrafçının seçimine bağlı olarak, ister otomatik olarak isterse elle yapılabiliyor.



Kablosuz ses/ fotoğraf transferi ve otomatik sesten metne dönüştürme özelliğinin, FTP üzerinden sesli not ekli fotoğrafların otomatik aktarımını yapma yeteneği ile birleştirilmesiyle, akıllı telefon kullanmaya gerek kalmaksızın, sonuçların FTP sunucusuna aktarılması mümkün oluyor. Uygulama içindeki FTP ayarlarının da Bluetooth® üzerinden fotoğraf makinesine gönderilebilmesi, daha hızlı iş akışına imkan veriyor.



Hız ve otomatik netleme performansında platin standart

Orijinal Alpha 9 ile aynı övgü toplayan dahili bellekli 35mm full frame yığma yapılı 24.2 MP Exmor RS™ CMOS görüntü sensörünü paylaşan yeni Alpha 9 II, bu sayede aynı benzersiz hız performansı ve olağanüstü görüntü kalitesini sunuyor. Yeni model, 361'e kadar JPEG fotoğraf veya 239'a kadar sıkıştırılmış RAW fotoğrafı, karartmasız olarak saniyede 20 kareyi kesintisiz ve tamamen sessiz olarak çekebiliyor. Bu sayede fotoğrafçı, objeyi ve aksiyonu fotoğraf çekimi sırasında EVF'de herhangi bir kesinti olmaksızın takip edebiliyor. Mekanik deklanşörün tercih edildiği veya gerekli olduğu zamanlarda ise Alpha 9 II, saniyede 10 kare ile Alpha 9'un yaklaşık iki katı hıza ulaşıyor.



Fotoğraf makinesi, önemli ölçüde iyileştirilmiş AF hassasiyeti ve performansı sağlayan, optimize edilmiş yeni AF algoritmaları ile sürekli saniyede 60 defaya kadar Otomatik Netleme ve Otomatik Pozlama hesabı yapıyor. Böylece özellikle spor müsabakalarında sıklıkla görülen düzensiz obje hareketlerinin dahi yüksek netlik ile yakalanmasını sağlıyor. Yine spor etkinlikleri için faydalı bir diğer özellik ise, fotoğraf makinesinin görüntü kalitesini maksimize etmek için, floresan veya yapay aydınlatmanın varlığını otomatik olarak tespit edip ayarlayan titremesiz çekim modu.



Yeni Alpha 9 II'deki gelişmiş netleme sistemi, görüntü alanının yaklaşık %93'ünü kapsayan, 693 netleme alanı aşama algılamalı AF noktasının yanı sıra 425 kontrast AF noktasından oluşuyor. Bu Hızlı Hibrit Otomatik Netleme sistemi, son derece çabuk ve hassas bir performans sağlayarak, tüm hızlı hareket eden objeleri doğru şekilde yakalıyor. Buna ek netleme özellikleri arasında, sağ göz/ sol göz seçenekli Gerçek Zamanlı Eye AF, yeni bir algoritma ile güçlendirilen hayvanlar için Gerçek Zamanlı Eye AF, filmler için Gerçek Zamanlı Eye AF, Gerçek Zamanlı Takip, seçilebilir netleme çerçeve rengi, vizörü kullanırken Dokunmatik Panel netleme nokta kontrolü ve daha fazlası bulunuyor. AF, kesintisiz çekim F16'dan yüksek olduğunda dahi, sürekli takip sağlayarak, daha düşük deklanşör hızları gerektiren çekimler için daha fazla hassasiyeti güvence altına alıyor.



Rötuşlanan Yapı ve Kullanım



Yükseltilen BIONZ X™ görüntü işleme motoru, sensörün yüksek okuma hızından maksimum fayda sağlıyor. İşlemci, AF/AE tespiti, görüntü işleme, yüz tespiti ve hassasiyet ve daha fazlasında hızı artırmak için, ön uç LSI ile çalışıyor.

Yükseltilen toza ve neme dayanıklı tasarım, en zorlu dış koşullarda dahi profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem gövdedeki bütün bağlantı yerlerinde hem de pil bölmesi kapağı ve medya yuvasında daha güçlü sızdırmazlık sağlanıyor.

En son görüntü işleme algoritması, orta ila yüksek hassasiyet aralığında gürültüyü azaltırken, sübjektif çözünürlük ve görüntü kalitesini de iyileştiriyor.

5.5 kademelik bir deklanşör hız avantajı sağlayan 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme sistemi

Daha da yüksek konfor ve sıkı tutuş için, iyileştirilmiş kol konfigürasyonu. Sony VG-C4EM Dikey Kol ile uyumlu

İyileştirilmiş buton tasarım ve hissi. Artırılmış 'AF-AÇIK' butonu çap ve geribildirimi; rötuşlanmış çok seçicili joystick tasarımı; pozlama telafi kadran kilit butonu ve arka kadran için yeniden tasarlanan biçim ve yeni konum

Görüntüde bulanıklığa yol açabilen en hafif hareketi dahi bastırmak için yeniden tasarlanan deklanşör mekanizması. 500.000'in üzerinde deklanşöre basma döngüsünde dayanıklılık için test edildi

Hızlı USB 3.2 Gen 1 veri aktarımını destekleyen USB Type-C™ bağlantı noktası

Her ikisi de UHS-I ve UHS-II SD kartları ile uyumlu çift medya yuvası, daha yüksek genel kapasite ve daha hızlı okuma/yazma hızlarına imkan veriyor

Fotoğraf makinesinin Çoklu Arayüz Yuvası™'na (MI Yuvası) eklenen dijital ses ara yüzü, yeni ECM-B1M Geniş Yelpaze Çekim Mikrofonu veya XLR-K3M XLR Adaptör Kitinin daha temiz, daha net ses kayıtları için doğrudan MI Yuvasına bağlanmasını sağlıyor