Sony, bir yıl içerisinde PC oyunlarından 300 milyon dolar kazanmayı bekliyor

Sony'nin 2020 yılında PC satışlarından 35 milyon dolar, 2021 yılında 80 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı. Paylaşılan grafiklerde ise 2022 yılı genelinde 300 milyon dolar gelire ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

300 MİLYON DOLAR KAZANMAYI BEKLİYOR

Paylaşılan veriler ile Sony'nin 2022 FY için 300 milyon dolar elde etmesi bekleniyor. Peki, Sony bu 300 milyon doları nasıl kazanmayı bekliyor? PlayStation PC Studios'un yayınlaması beklenen Uncharted: Legacy of Thieves Collection bulunuyor. Bunların yanı sıra bu hedefe ulaşmak için Ghost of Tsushima, Spider-Man, Bloodborne ve The Last of Us gibi oyunları PC kullanıcıları ile buluşturması gerekebilir.

SONY PC OYUNLARININ BAŞARISI

God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn gibi oyunlarla PC kitlesi elde eden Sony, bu üç oyunun elde ettiği başarıyı açıkladı. 2020 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn'ın 2 milyon 398 bin adet satış ile 60 milyon dolar gelir elde ettiği bildirilirken Days Gone'ın 852 bin adet satışından 22.7 milyon dolar, God of War PC'nin ise 971 bin adet satışıyla 26.2 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı.

Sony, oyunlarını daha da ileri seviyeye taşıyarak film, dizi ve oyuncaklar ile genişletmeyi hedefledi. Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Uncharted filmi, önümüzdeki aylarda HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisi ve Horizon Zero Dawn LEGO oyuncağı.