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Sony Bungie'yi 3,6 Milyar Dolara Satın Aldığını Duyurdu - Son Dakika

Sony Bungie'yi 3,6 Milyar Dolara Satın Aldığını Duyurdu

31.01.2022 23:20
Sony Bungie'yi 3,6 Milyar Dolara Satın Aldığını Duyurdu

Destiny serisini geliştiren Bungie, 3,6 milyar dolar karşılığında PlayStation Studios çatısı altına girdi.

<a class='keyword-sd' href='/sony/' title='Sony'>Sony</a> Bungie'yi 3,6 Milyar Dolara Satın Aldığını Duyurdu

Sony, eski Halo oyunlarının ve Destiny serisinin geliştiricisi Bungie'yi 3,6 milyar dolar bedelle satın aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolar gibi rekor bir fiyatla satın almasına karşı Sony'den beklenen hamle geldi. Bugün yayımladığı açıklama ile Sony Bungie firmasını 3,6 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurdu.

GamesIndustry.biz'de yer alan detaylara göre, söz konusu satın alma işlemi tamamlandığında Bungie, mevcut CEO Pete Parsons ve stüdyonun diğer yöneticilerden oluşan bir kurul tarafından SIE'nin "bağımsız bir yan kuruluşu" olarak yönetilecek. Sony'nin geçtiğimiz aylarda bünyesine kattığı Bluepoint Games ve Housemarque satın alımlarından farklı olarak Bungie, "kendi oyunlarını yayınlama" seçeneği ile çok platformlu bir stüdyo olarak kalmaya devam edebilecek. Yani geliştirdiği oyunları PlayStation konsolları dışındaki platformlar için de piyasaya sürebilecek.

Microsoft'un Activision'ı ve ona bağlı stüdyolar ile oyun markalarını satın almasının ardından Call of Duty gibi büyük bir serinin artık PlayStation konsollarında olup olmayacağı konusu tartışılmaya başlanmıştı. Sony Bungie stüdyosunu  satın alarak PS5 neslinde ve devamında yaşaniblecek olası bir FPS açığını kapatmayı amaçlamış gibi gözüküyor.

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Öte yandan, bu Bungie'nin ikinci kez satın alınması anlamına geliyor. Halo oyunun geliştiren stüdyo 2000 yılında Microsoft tarafından satın alınmış ve Halo böylece Xbox'a özel olmuştu. 2007'de Microsoft'tan ayrılarak bağımsız hale gelen Bungie, yine de Xbox için Halo oyunları geliştirmeye devam etmiş ancak daha sonra Activision ile 10 yıllık anlaşma imzalayarak iki oyundan oluşan Destiny serisinin piyasaya sürmüştü. Activision ile anlaşması sona erince geçtiğimiz yıllarda yine bağımsız hale gelmişti.

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Kaynak: SaveButonu

Son Dakika Gamegar Sony Bungie'yi 3,6 Milyar Dolara Satın Aldığını Duyurdu - Son Dakika


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