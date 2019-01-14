Sony'den Kafa Karıştıran Açıklama: Xperia Xz4 Compact Tanıtılacak Mı?

Sony Mobile'ın Pazarlama Başkan Yardımcısı Don Mesa, compact modelleri uzun yıllar savunmuş olsalar da tüketicilerin artık büyük ekranları tercih ettiğini kabul etti. Bu açıklama, Xperia XZ4 Compact'ın tanıtılmama ihtimali olduğunu düşündürdü.

Yalnızca birkaç yıl önceye kadar akıllı telefonlar son derece kalın ekran çerçevelerine sahiplerdi ve bu tasarım nedeni ile 5.5 inç gibi büyük ekranlı akıllı telefonları tek elle kullanmak oldukça zordu. Bugüne geldiğimizde cihazların ekran/gövde oranları %90 seviyesini aşmış durumda. Dolayısı ile 6 inçlik bir ekrana sahip bir akıllı telefonu tek elle kullanmak bile eskisi kadar zor değil.









Japon teknoloji devi Sony, akıllı telefonların ekranlar konusundaki evrimini uzun süre reddetti. Oldukça kalın çerçeveli akıllı telefonlar tanıtmaya devam eden şirket, tek elle kullanımdan şikayet eden kullanıcılara ise compact modelleri ile yanıt verdi. Büyük ekranlı akıllı telefonların tek elle kullanılmasının mümkün olmadığını savunan şirket, tek elle rahat kullanılabilen compact modellerini piyasaya sürdü.



Ancak günümüzde Sony'nin 'büyük ekranlı' olarak tanımladığı telefonlar, gelişen tasarım anlayışı sayesinde compact modellerle aynı boyutlara sahip olabiliyorlar. Dahası, Sony de bu konuda yenildiğini fark etmiş durumda. Sony Mobile'ın Pazarlama Başkan Yardımcısı Don Mesa, Digital Trends'e yaptığı açıklamada kullanım kolaylığı nedeni ile compact modelleri uzun süre savunduklarını ancak kullanıcıların artık artan içerik tüketimi için büyük ekranlı telefonları tercih ettiğini dile getirdi.









Mesa'nın açıklamaları, Sony'nin Xperia XZ4 ile birlikte bir compact model piyasaya sürmeyeceği şeklinde yorumlandı. Fakat OnLeaks, daha önce gerçekleştirdiği sızıntıda Xperia XZ4 Compact modelinin geleceğini doğrulamıştı. OnLeaks, Mesa'nın açıklamalarının Xperia XZ4 Compact'ın gelmeyeceği şeklinde yorumlanmasının doğru olduğunu kabul ederken, sızıntısının yanlış olmadığını da belirtti. Dolayısı ile Sony, compact modelleri üretimden kaldırma konusunu yeni karara bağlamış görünüyor.

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