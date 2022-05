Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

Oyun dünyasının en başarılı yapımlarından biri olan God of War, yakın zamanda PC'ye de çıkış yaparak büyük yankı uyandırmıştı. Yakın zamana kadar oyunlarını yalnızca PlayStation'a özel olarak yayınlayan Sony, bu politikayı yavaş yavaş terk etmenin sinyallerini vermişti. Şu ana kadar pek fazla PlayStation özel oyunu, PC'ye çıkmış olmasa da bu oyunlar ve sonrası için önemli bir açıklama geldi.

PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor!

Daha fazla PlayStation özel oyunu PC'ye gelecek

Bugüne kadar çıkan pek çok söylenti, PC'ye daha fazla PlayStation özel oyununun geleceğini zaten söylüyordu. Ancak bu defa PlayStation CEO'su Jim Ryan'den resmi doğrulama geldi. Ryan, PlayStation'ın PC'deki oyun satışlarının bu yıl 300 milyon doları görmesini beklediklerini ifade etti. Bununla birlikte, PlayStation'a çıkaracakları özel oyunların takriben yarısını PC'ye ve mobile getirmeyi istediklerini açıkladı.

Daha fazla PlayStation oyununun er ya da geç geleceği bilinse de oyunların ne kadarının geleceği bir soru işaretiydi. Microsoft'un Xbox için yaptığı gibi her özel oyunun PC'ye gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte özel oyunları çıkar çıkmaz PC'ye getirme amaçları da şu an görünmüyor. Zira böyle bir politikaya giderlerse konsol satışlarında ciddi düşüş yaşanabilir.

Şirket 2020 yılında Horizon Zero Dawn'i, 2021 yılında Days Gone'u ve 2022 yılında da God of War'u PC'ye getirmişti. God of War dışındaki oyunlar birer hit olmadığı için Sony'e dudak uçuklatan paralar kazandırmadı ancak bu sene durum değişti. Şirketin, üç yıl boyunca PC'ye çıkardıkları oyunlardan elde ettiği gelir şu şekilde:

Sony'nin beklentileri epey yüksek ve bu da PC'ye neden daha fazla oyun getirmek istediklerini açıklıyor. Bu durumdan PC oyuncuları da memnun olduğu için bunun iyi bir strateji olduğunu söylemek gerek. Elbette burada PlayStation kullanıcılarının biraz mağdur olduğunu hatırlatmak gerek.

Sizce PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesi mantıklı bir karar mı?