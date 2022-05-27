Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

27.05.2022 08:36
Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

Bu yıl God of War'u PC platformuna getirerek yankı uyandıran Sony, PC oyuncuları için yeni özel oyun müjdesini verdi.

Oyun dünyasının en başarılı yapımlarından biri olan God of War, yakın zamanda PC'ye de çıkış yaparak büyük yankı uyandırmıştı. Yakın zamana kadar oyunlarını yalnızca PlayStation'a özel olarak yayınlayan Sony, bu politikayı yavaş yavaş terk etmenin sinyallerini vermişti. Şu ana kadar pek fazla PlayStation özel oyunu, PC'ye çıkmış olmasa da bu oyunlar ve sonrası için önemli bir açıklama geldi.

PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor!

Daha fazla PlayStation özel oyunu PC'ye gelecek

Bugüne kadar çıkan pek çok söylenti, PC'ye daha fazla PlayStation özel oyununun geleceğini zaten söylüyordu. Ancak bu defa PlayStation CEO'su Jim Ryan'den resmi doğrulama geldi. Ryan, PlayStation'ın PC'deki oyun satışlarının bu yıl 300 milyon doları görmesini beklediklerini ifade etti. Bununla birlikte, PlayStation'a çıkaracakları özel oyunların takriben yarısını PC'ye ve mobile getirmeyi istediklerini açıkladı.

Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

Daha fazla PlayStation oyununun er ya da geç geleceği bilinse de oyunların ne kadarının geleceği bir soru işaretiydi. Microsoft'un Xbox için yaptığı gibi her özel oyunun PC'ye gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte özel oyunları çıkar çıkmaz PC'ye getirme amaçları da şu an görünmüyor. Zira böyle bir politikaya giderlerse konsol satışlarında ciddi düşüş yaşanabilir.

Şirket 2020 yılında Horizon Zero Dawn'i, 2021 yılında Days Gone'u ve 2022 yılında da God of War'u PC'ye getirmişti. God of War dışındaki oyunlar birer hit olmadığı için Sony'e dudak uçuklatan paralar kazandırmadı ancak bu sene durum değişti. Şirketin, üç yıl boyunca PC'ye çıkardıkları oyunlardan elde ettiği gelir şu şekilde:

Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

Sony'nin beklentileri epey yüksek ve bu da PC'ye neden daha fazla oyun getirmek istediklerini açıklıyor. Bu durumdan PC oyuncuları da memnun olduğu için bunun iyi bir strateji olduğunu söylemek gerek. Elbette burada PlayStation kullanıcılarının biraz mağdur olduğunu hatırlatmak gerek.

Sizce PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesi mantıklı bir karar mı?

YORUMLAR
500
PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor! PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor! Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu! Netflix, kitaplığına dört yeni oyun daha eklediğini duyurdu!
Kaynak: Shiftdelete

God of War, Netflix, oyunlar, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi! - Son Dakika


Son Dakika
08:24 Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum
08:21 2 çocuk babası adam, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
08:16 Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
08:12 Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 08:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement