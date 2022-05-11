Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama - Son Dakika
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Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama

11.05.2022 12:26
Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama

Yakın zamanda yenilenen halini duyurarak dikkatleri üstüne çeken PlayStation Plus için kritik bir açıklama geldi.

Haziran ayında reform geçirecek olan PlayStation Plus, sanılanın aksine iyi günler geçirmiyormuş. Çevrimiçi servislerinde kullanıcı kaybı yaşadığını söyleyen Sony, gelecek ay büyük bir çıkış yapmasını beklediğimiz PS Plus'ın kaderi hakkında bir açıklama yaptı. Zor günler geçiren servisten Sony'nin beklentileri de açığa çıkmış oldu.

PlayStation Plus, uzun yıllardır aynı abonelik sistemini kullanmaktaydı. Aylık 40TL karşılığında online oyun oynatan ve her ay iki oyuna erişim veren sistem, gelecek ay çok daha farklı bir yapıya bürünecek. Yakın zamana kadar 'Game Pass benzeri' olarak bahsettiğimiz sistemin detaylarını geçen haftalarda sizlerle paylaşmıştık.

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Sony, PS Plus'ın 600 bin abone kaybettiğini açıkladı

Sony'nin yıllık kazanç raporu hakkında konuşan şirket CFO'su Hiroki Totoki, PS Plus hakkında da bazı ifadeler kullandı. Servisin 600 bin civarı abone kaybettiğini söyleyen Totoki, buna rağmen servisin iyi bir noktada olduğunu söyledi. Bu umut vadeden açıklamasıyla birlikte, gelecek ay yenilenecek olan PS Plus sisteminden büyük beklentileri olduğunu söylediler.

Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama

Bununla birlikte PlayStation Network kullanıcı sayısında da küçük bir düşüş olduğundan bahsedildi. Bunun nedeni açıkça belirtilmese de konsolların korsan olarak kullanılması, açık bir neden olabilir. Muhtemelen önümüzdeki aylarda PS Plus, kullanıcı sayısı bakımından büyük bir yükseliş yaşayacak. Bu yüzden şirket bünyesinde 600 binlik düşüş, bir sorun gibi görülmüyor olabilir.

Şirket ayrıca PlayStation 5 tedariğinin artılacağını tekrar doğruladı. Ancak bu sefer de açıkça bilgi paylaşılmadı. PlayStation 5 tedariğindeki sorunlar çözülene kadar şirket, PSN kullanıcı sayısında daha fazla düşüşle yüzleşmek zorunda kalabilir.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama - Son Dakika


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