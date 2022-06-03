Sony'den sevindiren haber: İki PlayStation oyunu PC'ye geliyor! - Son Dakika
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Sony'den sevindiren haber: İki PlayStation oyunu PC'ye geliyor!

03.06.2022 18:38
Sony'den sevindiren haber: İki PlayStation oyunu PC'ye geliyor!

Sony, State of Play etkinliğinde Marvel's Spider-Man Remastered ve Miles Morales oyunlarını PC için duyurdu. İşte ayrıntılar...

Sony, dün gerçekleştirdiği Sony State of Play etkinliğinde oyunseverleri heyecanlandıran gelişmelerle karşımıza çıktı. Özellikle son dönemde PlayStation özel oyunlarını PC'ye getirmeye başlayan şirket, iki yapımın daha yakın zamanda PC için çıkış yapacağını duyurdu. Marvel's Spider-Man Remastered ve Miles Morales için

Sony açıkladı: Marvel's Spider-Man ve Miles Morales PC'ye geliyor

Sony, dünkü State of Play'de önemli gelişmelerle oyuncuların karşısına çıktı. Final Fanstasy XVI, VR için Resident Evil Village, Street Fighter 6 ve yeni Resident Evil 4 gibi merakla beklenen oyunları tanıttı. Aynı zamanda etkinlikte PC oyuncularını sevindiren duyurular da vardı.

Sony, Marvel's Spider-Man Remastered ve Marvel's Spider-Man Miles Morales'in önümüzdeki aylarda PC için çıkış yapacağını duyurdu. Burada ilk yapımın 12 Ağustos'ta geleceği ifade edilirken, ikincisi için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak sonbahar aylarında çıkacağı belirtildi.

Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

Sony'den sevindiren haber: İki PlayStation oyunu PC'ye geliyor!

Marvel's Spider-Man Remastered; fare-klavye desteği, ışın izleme ve PC'ye özel ek içeriklerle gelecek. Öte yandan iki oyunun PC'ye optimize edilmesi sürecinde aktif rol oynayan Nixxes Software'in kurucusu Jurjen Katsman, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

Marvel'in Spider-Man serisinde Insomniac ile olan ortaklıktan son derece memnunum. Ekiplerin uyumu, her şeyden önce kaliteye olan bağlılıkları ilham verici. Ekiplerimizin teknik uzmanlığından ve PC'nin sunduğu tüm heyecan verici olanaklardan yararlanarak en iyi PC deneyimini oluşturuyoruz.

Ekibimiz her zaman Insomniac'ın çalışmalarının büyük bir hayranı oldu ve Marvel's Spider-Man Remastered ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i elimizden gelen en iyi şekilde PC'ye getirmek için onlarla ortak olmak bizi inanılmaz heyecanlandırıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

State of Play, Marvel, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sony'den sevindiren haber: İki PlayStation oyunu PC'ye geliyor! - Son Dakika

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