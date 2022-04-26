Sony, Game Pass'e Rakip Olabilmek için PlayStation Plus Servisini Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatları - Son Dakika
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Sony, Game Pass'e Rakip Olabilmek için PlayStation Plus Servisini Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatları

26.04.2022 23:34
Sony, Game Pass'e Rakip Olabilmek için PlayStation Plus Servisini Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatları

PlayStation Plus ve PlayStation Now hizmetlerinin birleştiği yeni PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatları açıklandı.

Sony'nin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve Xbox Game Pass'e rakip olacağı düşünülen yenilenmiş PlayStation Plus üyelik servisinin Türkiye fiyatları açıklandı.

PlayStation Plus Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Essentials, Extra ve Premium olmak üzere üç farklı üyelik planı barındıran servisin Türkiye çıkış tarihi 22 Haziran olarak belirlenmiş durumda.

PS Plus Essential: 1 aylık üyelik 40 TL/ 3 aylık üyelik 100 TL/ 12 aylık üyelik 240 TL

PS Plus Extra: 1 aylık üyelik 60 TL/ 3 aylık üyelik 165 TL/ 12 aylık üyelik 400 TL

PS Plus Deluxe: 1 aylık üyelik 70 TL/ 3 aylık üyelik 190 TL/ 12 aylık üyelik 460 TL

En uygun paket olan PS Plus Essential'da her ay indirebileceğiniz iki PS4 ve bir PS5 oyunu ücretsiz, özel indirimler ve daha fazlası gibi temel özellikler barındırıyor.

PS Plus Extra, tüm Essential avantajlarının yanında, yüzlerce indirilebilir PS4 ve PS5 oyununun yer aldığı oyun kataloğu barındırıyor.

PS Plus Deluxe ise Essential ve Extra'daki tüm özelliklerin yanı sıra, 340'a yakın ek oyun sunuyor. Ayrıca Satın almadan önce oyunları deneme fırsatı sunuyor, eski konsollar için geliştirilen oyunlara da erişme imkanı sağlıyor.

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PlayStation Plus, Türk Lirası, Türkiye, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Sony, Game Pass'e Rakip Olabilmek için PlayStation Plus Servisini Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sony, Game Pass'e Rakip Olabilmek için PlayStation Plus Servisini Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatları - Son Dakika
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