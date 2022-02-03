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Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı - Son Dakika

Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı

03.02.2022 05:20
Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı

Sony'nin yakın zamanda Halo ve Destiny gibi oyunların yaratıcısı olan Bungie oyun şirketini satın aldı. Şirket bu adımı, Microsoft'un Activision hamlesine karşılık olarak yaptığı söyleniyor.

Lider oyun şirketleri, oyun kategorideki diğer platformlarla birleştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sony'nin Bungie Inc'i satın alması bunun en son örneği olarak ortaya çıkıyor.

Son derece popüler oyun serisi Destiny'nin geliştiricisini ve Halo'nun yaratıcısını PlayStation Stüdyosu çatısı altına getirmek için 3,6 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldı. Çoğu kişi Sony'nin neden Bungie için bu kadar büyük miktarda para harcadığını merak ediyor.

PlayStation, God of War ve Horizon serileriyle, oyuncuları bazı görkemli ortamlardan geçiren ve rol yapma becerisi kazandıran bir yenilik kazanmıştı.

Marvel's Spider-Man, The Last of Us, Uncharted PlayStation'ın önemli adımlarından biridir. Oyuncular, bu oyunları oynamak için donanımınızı satın almaları gerekir. Yukarıdaki durumlarda, bu, Sony için bu oyunları ve devam filmlerini oynamaya kendini adamış oyuncu topluluğunun arkasından giderek daha fazla PlayStation birimi satışı anlamına gelir.

Ancak son zamanlarda bu stratejide bir değişiklik oldu.

Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı

Sony Neden Bungie Şirketini Satın Aldı?

Sony'nin Bungie'yi satın alması bu konuda net bir anlam ifade etti. Halo, şu anda Microsoft şemsiyesi altında olmasına rağmen, Bungie yalnızca çevrimiçi çok oyunculu birinci şahıs nişancı (fps) video oyunu serisinin iki parçası olan Destiny ve Destiny 2'nin tek distribütörüdür. Sony, Bungie'yi PlayStation oyuncularına özel bir alan yapmak amacıyla satın almış olsaydı, anlaşma oyun dünyasında başka bir klasik devralma olurdu. Ancak durum böyle değil.

Sony ve Bungie'nin anlaşması, en yakın rakibi olan Microsoft Activision karşı atılmış en büyük adım olarak görünüyor.

Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı

Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı?

PlayStation'ın özel oyunlarının çoğu rol yapma oyunları (RPG) olsa da Sony şimdiye kadar Epic'in Fortnite veya Riot's Valorant gibi popüler bir canlı hizmet oyununu kaçırıyordu. Şirket, bugüne kadar Fortnite'a milyonlar akıtarak bu alandaki potansiyeli açıkça görüyor. Yine de kendine ait diyebileceği popüler bir unvanı asla olmadı.

Bununla birlikte, oyun içindeki geniş dünyada kendini farklılaştırma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu tür başlıklar için oyun içi öğeler genellikle çok kolay satar.

Yeni bir zırh, efsanevi bir silah, havalı bir avatar, performans arttırıcılar ve çok daha fazlası satışta, aslında oyuncuların ihtiyaç duyduklarını satın almalarına yardımcı olan üçüncü taraf e-ticaret web siteleri vardır.

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God of War, Microsoft, oyunlar, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sony, Halo ve Destiny Yaratıcısı Bungie Stüdyosunu Satın Aldı - Son Dakika
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