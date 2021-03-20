Sony, Horizon Zero Dawn'da dahil ücretsiz dağıtacağı 10 PS4 oyununu duyurdu

Sony Interactive Entertaiment, Covid 19 döneminde başlattığı "Play At Home" etkiliğiyle üzcretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. 25 Mart ile 14 Mayıs tarihleri arasında toplamda 10 farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtacak Sony, bu etkinliğiyle PlayStation 4 oyuncularını fazlasıyla memnun edecekmiş gibi duruyor.

5 Mart TSİ 06.00 ile 22 Nisan TSİ 06.00 tarih aralığında tam 9 oyun PlayStation kullanıcıları için ücretsiz olacakken, oyunları bu tarih aralığında kütüphanesine ekleyen kullanıcılar sonsuza kadar oyunların sahibi olabilecekler. PlayStation 4 ve PlayStation VR için verilecek 9 oyun şu şekilde:

Enter the Gungeon (PS4)

Rez Infinite (PS4)

Subnautica (PS4)

ABZU (PS4)

The Witness (PS4)

Thumper (PlayStation VR)

Astro Bot Rescue (PlayStation VR)

Moss (PlayStation VR)

Paper Beast (PlayStation VR)

19 Nisan TSİ 06.00 ile 14 Mayıs TSİ 06.00 tarihleri arasında ise Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olarak dağıtacak. Horizon Zero Dawn, başarılı hikayesi ve harika grafikleriyle oyunu hala alıp oynamamış PlayStation 4 oyuncuları için çok güzel bir hediye olacaktır.