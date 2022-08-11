PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı! - Son Dakika
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PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!

11.08.2022 08:14
PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!

Sony Interactive Entertainment'ın Direktör, İçerik Edinme ve Operasyonlar çalışanı Adam Michel'in PlayStation blog sitesinde yayınladığı PlayStation Plus Ağustos ayı ücretsiz oyunları açıklandı. PlayStation Plus'ta Ağustos ayı ile aboneler Yakuza serilerine doyacak.

16 Ağustos'ta PlayStation Plus'ın Ekstra ve Premium aboneleri için oynanabilecek oyunları duyuruldu. Üç Yakuza oyunu aboneler ile buluşurken yılın ilerleyen zamanlarında Yakuza serisinin diğer oyunları da PS Plus oyun kütüphanesine eklenecek. İşte PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları:

PLAYSTATION PLUS AĞUSTOS 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Yakuza 0
  • Yakuza Kiwami
  • Yakuza Kiwami 2
  • Dead by Daylight
  • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlans
  • Bugsnax

Ayrıca 16 Ağustos Salı gününden itibaren ise Metro Exodus, Trails of Mana, UNO, Monopoly Madness ve Monopoly Plus oyunları da PlayStation Plus kütüphanesine ekleneceği bildirildi.

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YAKUZA 0

80'lerin parıltısı, cazibesi ve dizginlenemeyen çöküşü Yakuza 0'a geri döndü. Kahramanı Kazuma Kiryu ve serinin müdavimi Goro Majima ile Tokyo ve Osaka'da cehennem gibi savaşın. Basit bir borç tahsilatı yanlış gittiğinde kendisini nasıl sıkıntılı bir dünyada bulduğunu keşfetmek için eski gibi oynayın. Ardından, Goro Majima'nın gümüş parmaklı ayakkabılarına adım atın ve bir kabare kulübünün sahibi olarak "normal" hayatını keşfedin.

PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!

YAKUZA KIWAMI

İlk Yakuza oyunu 2005 yılında PS2'de piyasaya sürüldü. Bu PS4 yeniden yapımı, bu deneyimi sıfırdan yeniden inşa ediyor. En iyi arkadaşını kurtarmak için işlemediği bir suçtan on yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Japonya sokaklarına dönen Kazuma Kiryu'nun ilk günlerini takip edin.

PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!

YAKUZA KIWAMI 2

Yakuza'nın devam oyunu, sadece orijinali güncellemekle kalmayıp, aynı zamanda ana oyunun olaylarından önce Goro Majima'nın oynadığı oynanabilir bir macera ile genişleterek yeniden yapım muamelesi görüyor. İlk Yakuza olaylarından bir yıl sonra, bir suikast, rakip klanlar arasında barışa aracılık etmek ve Kansai Ejderhası olarak bilinen Ryuji Goda ile yüzleşmek için Kazuma Kiryu'yu huzurlu bir hayattan çıkarır.

PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!

DEAD BY DAYLIGHT

Dead by Daylight, korku dünyasının her köşesinden güçlü bir slasher'dan korkunç bir paranormal varlığa çeken 1v4 çok oyunculu bir oyundur. Durdurulamaz bir Katili oynamak ile korkunç bir ölümden kaçmaya çalışan 4 Kurtulan'dan birini oynamak arasında seçim yapın. Her karakterin kendi derin ilerleme sistemi ve kişisel stratejinize uyacak şekilde özelleştirilebilecek birçok kilidi açılabilir özelliği vardır. Kaçmak için birlikte çalışın ya da her Survivor'ı takip edin ve feda edin.

PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!

TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS

En fazla 3 arkadaşınızla bir takım oluşturun ve devasa, tehlikeli ve duyarlı bir açık dünyada geçen en üst düzey askeri nişancı deneyiminin tadını çıkarın. Hayaletinizi, silahlarınızı ve teçhizatınızı oluşturun ve tamamen özelleştirin. Tam bir oyun tarzı özgürlüğünün tadını çıkarın ve 60'tan fazla farklı araçla hem yolda hem de karada, havada, karada ve denizde çarpıcı farklı manzaraları keşfedin.

PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!

BUGSNAX

Efsanevi yarım böcek yarı atıştırmalık yaratıklar Bugsnax'a ev sahipliği yapan Snaktooth Adası'nı keşfetmek için yola çıkmış araştırmacı bir gazeteciyi canlandırın. 100 yaratığın hepsini keşfedin, avlayın ve yakalayın, aynı zamanda adanın sakinlerini takip edin ve yeniden bir araya getirin.

PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı!
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PlayStation Plus, Gamegar, Son Dakika

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SON DAKİKA: PlayStation Plus Ağustos 2022 ücretsiz oyunları açıklandı! - Son Dakika
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