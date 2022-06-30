Sony Inzone oyuncu monitörleri tanıtıldı - Son Dakika
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Sony Inzone oyuncu monitörleri tanıtıldı

30.06.2022 01:53
Sony Inzone oyuncu monitörleri tanıtıldı

Inzone serisi yeni oyuncu donanımlarının tanıtımını gerçekleştiren Sony Inzone M9 ve M3 oyuncu monitörleri ile karşımıza çıktı.

Inzone serisi yeni oyuncu donanımlarının tanıtımını gerçekleştiren Sony iki yeni monitör ve üç kulaklık ile karşımıza çıktı. Tanıtımı gerçekleştirilen kulaklıklar arasında en gelişmiş model olan Sony Inzone H9'un incelemesini sizler ile paylaşmıştık. İşte hem PC hem de PlayStation 5 ile sürükleyici oyun deneyimi sunmayı hedefleyen Inzone serisi monitörlerin detayları: Sony Inzone M9 ve M3.

Sony Inzone M9 ve M3 özellikleri

Her iki monitör 27 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile karşımıza çıkıyor. Inzone M9, 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. HDMI üzerinden bağlantı sağladığınızda maksimum 120 Hz yenileme hızına çıkılabilirken, 600 nit parlaklık sunan bu monitör VESA DisplayHDR 600 sertifikasına sahip. Ek olarak DCI-P3 renk gamutunun yüzde 95'ini destekliyor.

Inzone M3'te Full HD çözünürlük sunuyor, ancak yenileme hızı 240 Hz seviyesine çıkıyor. Üstelik bu hızı doğrudan HDMI üzerinden elde etmek mümkün. Kenardan aydınlatmaya sahip olan ve 400 nit parlaklığa ulaşabilen panel, sRGB renk gamutunun yüzde 99'una ev sahipliği yapıyor.

Sony Inzone oyuncu monitörleri tanıtıldı

1 ms griden griye geçiş sürelerine sahip olan monitörler, renk doğruluğu konusunda en iyisini sunmak için fabrikada kalibre ediliyor. HDR10 ve HLG desteğine sahip olan monitörler, G-Sync ve HDMI 2.1 VRR teknolojilerini yani değişken yenileme hızlarını destekliyor.

Sony INZONE H9 oyuncu kulaklığı inceleme!

Her iki monitör de iki HDMI ve bir DisplayPort 1.4 girişi yer alıyor. Ek olarak bir adet USB-B ve üç adet USB-A bağlantısına imkan tanıyan monitör, yerleşik KVM özelliği ile dikkat çekiyor.

Sony Inzone oyuncu monitörleri tanıtıldı

Monitörlerin ayakları, maksimum konfor için yüksekliği ve eğimi ayarlamanıza olanak tanıyor. Merkezi sütun, işleri düzenli tutmak için bir kablo kanalı görevi görüyor. M9'un arka tarafında aydınlatma kurulumunuza uygun bir RGB LED şeridi de yer alıyor.

Sony Inzone M9 fiyatı 1100 Euro olarak belirlenirken, Inzone M3 fiyatı 530 dolar olarak belirlendi. Her iki monitör ilerleyen aylarda siparişe açılacak.

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Kaynak: Shiftdelete

PlayStation 5, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sony Inzone oyuncu monitörleri tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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