Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor - Son Dakika
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Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor

24.06.2022 05:21
Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor

Sony'nin akıllı telefonlar için 100 MP'lik bir sensör üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Sony, bu çalışma ile orta sınıf akıllı telefon piyasasını ele geçirmeye çalışacak.

Sony'nin akıllı telefonlar için 100 megapiksel (100 MP) sensör üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Japon marka henüz 100 megapikselin üzerinde bir kamera sensörü piyasaya sürmedi.

Özellikle Sony, akıllı telefon fotoğrafçılığı tutkunları arasında popüler markalar olan teknoloji devleri Apple ve Google için de kamera sensörleri üretiyor.

Gelen sızıntıya göre, Sony'nin yeni 100MP sensörü, amiral gemisi akıllı telefonları değil orta sınıf akıllı telefonları hedefleyecek.

Raporlar, yeni sensörün Sony'nin IMX8 serisinin bir parçası olacağını gösteriyor. Bu seri, kısa süre önce Honor 70 serisinde kullanılan 54MP 1/1.49 inçlik bir sensör olan IMX800 ile piyasaya çıktı.

Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor

Sony, Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor

Gelen sızıntılar, 100MP sensör hakkında çok fazla ayrıntı paylaşmasa da, orta sınıf cihazlarda kullanılacağı için Sony'nin en büyük veya en yetenekli olmayabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Sony'nin "daha yetenekli" olacak ve Samsung gibi rakiplerden gelen bazı ağır sensörlerle rekabet edecek olan IMX9 serisi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Samsung, Motorola Edge 30 Ultra (gelecek ay piyasaya sürülmesi bekleniyor) ve Samsung Galaxy S23 Ultra (gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor) gibi akıllı telefonlarda kullanılması beklenen 200MP HP1 sensörünü geliştiriyor. 100MP sensörle Sony halihazırda, 200MP ISOCELL HP3 sensörü üzerinde çalışan Samsung'u ele geçirmeyi hedefliyor.

Motorola'nın önümüzdeki ay 200MP ISOCELL HP1 sensörlü bir akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ayrıca piyasadaki birçok telefon Samsung'un 108MP ISCOELL sensörünü kullanıyor.

Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor

Ek olarak, raporlar Samsung'un "zaten devasa 1/1.12 inçlik bir sensör olan GN2'den bile daha büyük" bir sensör üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Son zamanlarda, Sony'nin CEO'su akıllı telefon kameralarının önümüzdeki birkaç yıl içinde DSLR kameraları geçebileceğini iddia etti.

Şu anda, raporların önerdiği gibi, yeni 100MP duyusal çalışma aşamasında ve Sony'nin onu tanıtıp cihazlarda kullanmasını görmemiz biraz zaman alacak.

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Kaynak: Tekmoloji

Samsung, Apple, Japon, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor - Son Dakika

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