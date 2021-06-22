Sony milyonlarca PlayStation 3'ü yasaklıyor iddiaları ortaya atıldı! - Son Dakika
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Sony milyonlarca PlayStation 3'ü yasaklıyor iddiaları ortaya atıldı!

22.06.2021 09:26

Sony, PS5 satışlarıyla sevinirken, eski nesil konsolların geliştirme eksikliğinin ve sınırlı kapasitesinin artık ciddi sorunlar ortaya çıkardığının farkına vardı. Geçmişte yaşanan güvenlik ihlalleri konsolun kötü bir şöhrete sahip olmasına sebep olurken, son gelen haberlere göre PS3 konsollarına erişemeyen kullanıcılar Sony'nin konsolu yasakladığını iddia ediyor. Sony, PS3 konsollarını yasakladı mı? PS3, geçmişte ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı? İşte detaylar!

Sony, geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya sürdüğü PlayStation 5 ile ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Üstelik, pandeminin dünya genelinde yarattığı büyük buhran bir süre PS5 stoklarının bitmesiyle sonuçlanmıştı. Şirket, yeni nesil konsollarda elde ettiği rekor satış rakamlarından pek memnun olsa da, eski teknoloji konsollarının artık vaadesini doldurduğu söylenebilir. Sony cephesi, ortaya çıkan bu sorunların ardından milyonlarca PS3 konsolunu yasakladı. Son gelen verilere göre ise, PS3 konsolu sahibi kullanıcılar bu durumdan oldukça şikayetçi.

PlayStation 3 konsollarının asıl yasaklanma nedeni 2011 yılına dayanıyor. Sony yaşadığı büyük güvenlik ihlali sonucunda, bilgisayar korsanlarına PS3'ün tüm güvenlik sistemini ortaya çıkarmasıyla karşı karşı kalmıştı. Ancak, bununla da sınırlı değil. 2014 yılında ise daha büyük bir ihlal yaşandı ve milyonlarca PS3 kullanıcısının verileri çalındı.

Tüm bu olumsuzlukların üzerinden yıllar geçmesinin ardından TheWizWiki isimli bir YouTuber, hackerların PS3 konsollarının seri numaralarını içereyen bir listeyi internette dağıttı, güvenlik ihlali nedeniyle milyonlarca PS3 konsollarının yasaklanacağını iddia etti.

Bu iddianı üstüne GUDGER666 isimli bir PSN kullanıcısı, konsolunun Sony tarafından yasaklandığını belirtti. Daha sonra farklı kullanıcıların da konsolunun yasaklandığı ortaya çıkınca, kullanıcılar Sony'e şikayette bulunmaya başladı. Sony'den durumla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Son Dakika Gamegar Sony milyonlarca PlayStation 3'ü yasaklıyor iddiaları ortaya atıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sony milyonlarca PlayStation 3'ü yasaklıyor iddiaları ortaya atıldı! - Son Dakika
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