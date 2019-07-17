Profesyonel Fotoğrafçılar için Üretilmiş Sony
MRW-S3
Sony USB Hub'ın dünyanın en hızlı SD Card Okuyucusu Olduğunu Söylüyor. Sony MRW-S3, Dünyanın En Hızlı SD Card Okuyucusu.
Sony profesyonel fotoğrafçıların vazgeçilmezi olacak USB Hub duyurdu. MRW-W3 Hub 300 MB/s hızındaki okuma hızları ile Dünyanın en hızlı MicroSD kart okuyucusu – UHS-II SD ünvanına sahip.
Söz konusu yeni donanım sayesinde RAW dosyalarınızı veya 4K videolarınızı şimdi çok daha kolayca aktarabilirsiniz. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızın diğer ihtiyaçlarına da en hızlı şekilde destek verecek.
Diğer çorlayıcı çevre birimlerini de desteklemek için ki aralarında Monitörler de var; 100W güç dağıtımını da destekliyor.
Elbette eski donanımları da desteklemek için USB-C ve USB-A bağlantı noktalarına da sahip olacaksınız. saniyede 30 kare 4K video kaydı içinde HDMI çıkışı da var.
Kasası Su Geçirmeye Karşı IP68
Toza ve suya karşı dirençli IP68 standartlarını karşılıyor. Kasa çizilmelere karşı alüminyumdan yapılmış.
Sony, MRW-S3'ü sonbahar döneminde yeni geliştirdiği SF-M Tough SD kartları (64GB,128GB ve 256GB) yanında satışa sunacak. Henüz yeni Hub donanımının fiyatı açıklanmadı. Ancak üst düzey DSLR fotoğraf makinesi sahibiyseniz, USB hub'ın fiyatı size önemsiz gelecektir.
Sony