Sony'nin gizemli PlayStation 5 modeli ortaya çıktı - Son Dakika

Ortaya çıkan son sızıntılara göre Sony Interactive Entertainment, Japonya'da yeni bir PS5 modelini kaydetti. Bu, yeni nesil konsolun 2020'deki lansmanından bu yana ikinci kez revizyon yaşayacağı anlamına geliyor. Yeni PS5 modeli nasıl olacak ve PS5'ten farkı ne?

Sony, yeni PS5 modelini Japonya'da tescil ettirdi

Bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edilmesi üzerine Sony'nin, Nisan 2022'de Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'na yeni bir konsol üretimi başvuru su yaptığını öğrendik. "CFI-1200" kod adına ve güncellenmiş radyo ekipmanına sahip konsolun, PS5 için yeni model olacağı düşünülüyor.

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2020 yılında duyurulan PS5'in ilk sürümü "CFI-1XXX" numaralandırma şemasına sahipti. 2021'de kullanıcılara sunulan revize modellerde ise "CFI-11XX" şeması tercih edildi. Fakat yeni başvuruda "CFI-1200" yazması PlayStation 5 için donanımın değişeceğini gösteriyor.

PS5????????—????????CFI-1200???—?????? ??????https://t.co/nVdBP71gEz pic.twitter.com/eskHfXWkQM — ??? (@Renka_schedule) May 10, 2022

Yeni nesil konsolda hangi parçanın güncelleneceği bilinmiyorken, Mayıs ayında Sony ve AMD arasında anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Japon şirketin, AMD'den yeni yarı özelleştirilmiş 6nm CPU istediğini biliyoruz.

TSMC gibi dev tedarikçilerin de yer alacağı 6nm CPU üretimi için bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreği arasında üretimin başlaması hedefleniyor.

Ayrıca geçen yılki PS5 sürümünde soğutucu yeniden tasarlanmış, ancak ilginç bir şekilde bu değişikliğin "konsolu daha da kötüleştirdiği" iddia edilmişti. 2020'deki modele kıyasla daha küçük olan soğutucu, yine de herhangi bir kapsamlı teste tabi tutulmadı.

Sony CFO'su Hiroki Totoki, yeni üretimlerle birlikte PlayStation 5 stoklarındaki sorunu bitirmek istediklerini dile getirmişti. Ayrıca şirket, Mart 2023'te sona erecek mali yıla kadar 18 milyon civarında PS5 konsolu satmak istediklerini ifade etmişti.

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