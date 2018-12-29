Sony'nin İlk Tam Ekran Telefonu Xperia Xz4'ün Ekran Koruyucusu Ortaya Çıktı
35 dakika önce
Önce incelen sonra da çentik akımıyla beraber kaybolmaya başlayan çerçeveler, yakın zamanda çıkacak pek çok telefonda olmayacak. Sony'nin bu tarzda üreteceği ilk telefon olan XZ4'ün ekran koruyucusu ortaya çıktı.
Telefon çerçeveleri artık eskide kalıyor. Yeni gelecek olan telefonlar çerçevesiz olacak. Şu anda bile bazı kenarları çerçevesiz olan telefonlar var. Sony
de bu akıma ayak uyduracak olan teknoloji üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin ilk tamamen çerçevesiz telefonu ise XZ4 olacak. Telefonun ekran koruyucusu da ortaya çıkmış durumda.
XZ4 ekran koruyucusunun üst kısmında iki yuvarlak ve bir uzun delik göze çarpıyor. Uzun olan hoparlör deliği iken diğer delikler de kamera ve uyarı ışığı için olabilir.
Ortaya çıkan görüntü, telefonun 21: 9 ekran ölçüsüne sahip olduğunu da doğrulamış oldu. Sony, film izlemek ve sosyal medyada daha kolay zaman geçirmek için kullanılacağını planladığı bir telefon üretecek gibi gözüküyor.
Son Dakika
» Teknoloji
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:36
Cep Telefonundaki Fotoğraf YPG'li Teröristi Ele Verdi
Aç Kalan Domuz Sürüsü Kasabaya İndi
Fetö'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyerek 760 Bin Lirasını Aldılar
Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam