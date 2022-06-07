Sony'nin küreselleşmesinde rol alan eski CEO'su İdei hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sony'nin küreselleşmesinde rol alan eski CEO'su İdei hayatını kaybetti

07.06.2022 07:34
Sony'nin küreselleşmesinde rol alan eski CEO'su İdei hayatını kaybetti

Japon elektronik üreticisi Sony Group'un eski Üst Yöneticisi (CEO) İdei Nobuyuki'nin 84 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Japon elektronik üreticisi Sony Group'un eski Üst Yöneticisi (CEO) İdei Nobuyuki'nin 84 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada, Sony'nin, küresel teknoloji devine dönüşümünde büyük rol oynayan eski CEO İdei'nin karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, yakın aile üyelerinin katılacağı özel cenaze töreninin akabinde firma bünyesinde anma töreni düzenleneceği aktarıldı.

Sony bünyesine 1960'ta katılan, 1995'te Temsilci Direktör olarak atanan ve 1998'de CEO'luğa yükselen İdei, 2000-2005 arasında firmanın CEO'luğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.

Kyodo ajansı, İdei'nin, firmanın, dijitalleşme ve iletişim sahalarında gelişmesinde rol oynadığını, film, müzik, oyun dahil eğlence alanlarında ilerlemesine katkıda bulunduğunu aktardı.

İş insanı İdei, hayatı boyunca General Motors, Nestle ve Lenovo gibi firmaların çeşitli kademelerinde görev aldı.

Sony CEO'su Yoşida Keniçiro, yaptığı açıklamada, İdei'nin, firmanın 1998-2005 arasında küreselleşmesine büyük katkılar yaptığını belirterek, "Özellikle internetin etkisini öngörerek Sony'nin dijitalleşmesinde proaktif rol alması bugün hayran bırakıyor. Minnettarız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sony'nin küreselleşmesinde rol alan eski CEO'su İdei hayatını kaybetti - Son Dakika

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