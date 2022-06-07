Sony bünyesine 1960'ta katılan, 1995'te Temsilci Direktör olarak atanan ve 1998'de CEO'luğa yükselen İdei, 2000-2005 arasında firmanın CEO'luğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sony'nin küreselleşmesinde rol alan eski CEO'su İdei hayatını kaybetti - Son Dakika

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