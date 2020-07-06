Sony'nin PlayStation Üretim Hızı Ortaya Çıktı! - Son Dakika

Bu sene PlayStation 5 dolayısıyla gündem olan Sony, popülerliğini korumaya devam ediyor. Akıllı telefonlarda yakalayamadığı başarıyı, konsol kısmında en iyi şekilde elinde tutan Sony, PlayStation 5 ile piyasanın zirvesine oturacak. Tabi benim de uzun zamandır cevabını merak ettiğim soru şu:



Bir PlayStation kaç saniyede üretiliyor?



Sony, Japonya'nın Tokyo kentinde üretimine devam ediyor. Devasa bir fabrikaya sahip olan Sony, burada bir bant üzerinde toplamda 32 adet robot ile çalışıyor. 30 Metrelik bant üzerinde üretimi yapılan PlayStation'lar için, sadece 4 insan görev alıyor. Tabi bu kadar robotun arasında insan elinin dokunduğu tek kısım paketleme aşaması.



Sony burada tüm işlemlerini Robotlar aracılığı ile kusursuz denebilecek kadar iyi, ve süresiz denilebilecek kadar hızlı ilerletiyor. ve bu robotlar sayesinde bir PlayStation, toplamda 30 saniyede üretiliyor. İnanılmaz gibi ancak, sayesinde saatlerimizi harcadığımız bir konsol toplamda 30 saniyede üretiliyor.



Oldukça dikkat çekici olan bu sorunun cevabı sızıntı bir bilgi ile cevaplanmış oldu. Tabi Sony'nin üretiminde çok hızlı olduğu kesin. Umarız PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi de bu kadar hızlı olur.