Son Dakika Haberleri: Sony'nin Üç Kameralı Amiral Gemisi Olacak Xperia 2'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Sony'nin Üç Kameralı Amiral Gemisi Olacak Xperia 2'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Söylentilere göre Sony, Eylül ayında Xperia 1'in daha üst versiyonu olacak bir Xperia 2 modeli tanıtacak. Cihaz, özellikleri ile günümüz amiral gemileriyle rekabet edebilecek.

Sony'nin Üç Kameralı Amiral Gemisi Olacak Xperia 2'nin Özellikleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Japon teknoloji devi Sony, Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni orta segment akıllı telefonları Xperia 10 ve Xperia 10 Plus ile birlikte yeni amiral gemisi Xperia 1'i de tanıtmıştı. Ayrıca bazı söylentiler, şirketin Mayıs ayına kadar Xperia 4 adında premium bir akıllı telefon tanıtacağını iddia ediyordu.




Yeni bir söylenti, Sony'nin Eylül ayında Xperia 1 ile Xperia 4 arasında yer alacak bir Xperia 2 modeli tanıtacağını iddia etti. Qualcomm'un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 855'ten güç alacak olan cihaz, 6 GB RAM kapasitesine, 6.2 inç büyüklüğünde 21: 8 sinematik bir ekrana sahip olacak.

Aynı söylentiye göre cihazın ekran çözünürlüğü 2880 x 1234 piksel olacak. 161 x 70 x 8.1mm boyutlarında olması beklenen cihazın kablosuz şarj destekli bir 3.000mAh ile gelmesi bekleniyor. Söylenti, cihazın üç arka kameraya sahip olacağını belirtiyor olsa da bu kameraların özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:05 

Japon, Mobil Dünya Kongresi, Eylül, Sony, Teknoloji
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