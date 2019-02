Sony'nin Yeni Oyun Konsolu Playstation 5 Hakkında Ortaya Çıkan Tüm Detaylar

PlayStation 4 ile çıtayı yükseğe koyan Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5, tüm dünyada merakla bekleniyor. PlayStation 5 hakkında ortaya atılan birçok iddia olsa da bu haberimizde sizlerle en ciddi olanları paylaşacağız. Gelin Sony'nin yeni oyun konsolu hakkındaki tüm detaylara birlikte göz atalım.İlk olarak iyi haberlerle başlayalım. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, 2018 yılının Ekim ayında Financial Times'a yaptığı açıklamada şirketin yeni bir konsol üzerinde çalıştığını açıkladı. Cihaz hakkında yeni nesil bir donanıma sahip olacağı ifadesini kullanan Yoshida'nın açıklamaları PlayStation 5'in resmen geldiğini gösteriyordu.Yoshida'nın ürün özellikleri, çıkış tarihi, cihaz ismi gibi konularda detay vermemesi kötü haber olabilir fakat bu noktada ortaya atılan iddialara başvurup bazı özelliklere ulaşabiliriz. Güvenilir kaynaklara göre PlayStation 5'in mimarisi genel hatlarıyla PlayStation 4'e benzeyecek. Bu da herkesçe beğenilen PlayStation 4'ün yeni nesil bir donanıma sahip geliştirilmiş bir versiyonuyla karşılaşacağımız anlamına geliyor.Bethesda, Square Enix ve daha birçok geliştiricinin yeni nesil oyunlar üzerine çalışmaya başladığını biliyoruz. Sony de yeni cihazın yazılımı için oldukça yoğun çalışmalar yapıyor. Yayınlanan son bir rapora göre şirketteki yazılım geliştirme uzmanlarının %18'i, yeni nesil oyunlar üzerinde çalışmaya odaklanmış durumda.PlayStation'ın birinci parti stüdyolarının şu anda PlayStation 4'ten ziyade PlayStation 5'e odaklandığı iddia ediliyor. Bu iddia, piyasa analisti Daniel Ahmad'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Genel olarak Sony'nin birinci parti stüdyoları PS5'e odaklandı" açıklamasıyla ciddiyet kazanmış durumda. Ahmad, ayrıca henüz yeni cihaz hakkında konuşmak için erken olduğunu da belirtmişti.Elbette geliştirici stüdyoların yeni nesil oyunlara odaklanması çok doğal. The Last of US Part II, Ghost of Tsushima, Concrete Genie ve Dreams gibi dikkat çeken oyunları geliştiren şirketlerin, PlayStation 5'in piyasaya çıkma tarihine göre gelecek nesil oyunlara daha da ağırlık vermesi bekleniyor.PlayStation 5'te eski yazılımların yeni cihazlarda sorunsuz çalışmasını sağlayacak bir özelliğin de olması bekleniyor. Geriye dönük uyumluluk sağlayacak bu özellik, birçok oyuncunun şimdiden beğenisini kazanmış durumda. Bu özelliğin tüm nesillere mi yoksa belirli bir jenerasyon aralığına mı uyumluluk desteği sunacağı ise henüz bilinmiyor.Xbox One'da karşımıza çıkan geriye dönük uyumluluk özelliği, cihazın kullanıcıları tarafından oldukça sevilmişti. Microsoft'un bu hamlesinden sonra PlayStation 4 için daha eski yazılımlara erişim sağlayan Sony, bunun yalnızca PlayStation Store veya PS Now abonelik servisi aracılığıyla yapılmasına imkan vermişti.PlayStation 5'in çıkış tarihi hakkında da birçok iddia öne sürülmüştü. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında ortaya çıkan Kotaku raporuna göre PlayStation 5 için 2020 yılına kadar beklememiz gerekiyor. Aynı tarihlerde paylaşılan SemiAccurate tarafından onaylanmış raporda da PlayStation 5'in 8 çekirdekli bir Zen CPU ve Navi tabanlı bir GPU kullanacağı iddia edilmişti.PlayStation 5 hakkında şu ana kadar ortaya çıkan tüm detaylar, ne yazık ki bunlardan ibaret. Önümüzdeki günlerde Sony'den gelecek resmi açıklamalarla netlik kazanacak yeni cihazın, oyun dünyasına farklı bir heyecan getireceğini söyleyebiliriz. PlayStation 5'in diğer detayları ortaya çıktıkça sizlerle paylaşıyor olacağız, takipte kalın.