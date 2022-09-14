Sony'nin oynadıkça kazandıran PlayStation Stars programıyla ilgili beklenen haber! - Son Dakika
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Sony'nin oynadıkça kazandıran PlayStation Stars programıyla ilgili beklenen haber!

14.09.2022 13:09
Sony'nin oynadıkça kazandıran PlayStation Stars programıyla ilgili beklenen haber!

Sony'nin yeni sadakat programı PlayStation Stars kapsamında dağıtacağı ödüller belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar!

Sony, klasikleşen PlayStation State Of Play etkinliğini geçtiğimiz saatlerde düzenledi. Şirket, bu kapsamda yeni duyurularla oyuncuları sevindirirken, diğer taraftan temmuzda tanıttığı oynadıkça kazandıran sadakat programı PlayStation Stars ile ilgili önemli detayları da açığa çıkardı. Bilindiği üzere şirket bu programa kayıtlı kullanıcılara "dijital koleksiyonlar" olarak adlandırılan bazı ödüller de sunacak. Son olarak dijital koleksiyonlar adı altında dağıtılacak ödüllerden bazıları paylaşıldı.

PlayStation Stars dijital koleksiyonlar ödüllerine ilk bakış

Sony'nin yeni sadakat programı PlayStation Stars kapsamında dağıtacağı ödüller belli olmaya başladı. Bu hizmet tamamen ücretsiz ve kullanıcılara PlayStation oyunlarını oynadıkça dijital koleksiyonlar ve puanlar kazandıracak. Daha sonra ise bu ödülleri PlayStation Store cüzdanına aktarabileceksiniz. Bu da indirimli ve hatta ücretsiz oyunlar alacağınız anlamına geliyor.

Sony'nin açıklamasına göre, kullanıcılar aylık etkinlikler de dahil olmak üzere bir dizi kampanya ve etkinliği tamamlayarak özel ödüller kazanabilecek. Ayrıca "dijital koleksiyonlar" olarak isimlendirilen yeni bir ödül de Stars kapsamında oyunculara dağıtılacak. Öte yandan PlayStation Plus abonesiyseniz, PlayStation Store üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde de sadakat puanları kazanabileceksiniz. Bu da programa katılmak için PlayStation Plus abonesi olmanın zorunlu olmadığı anlamına geliyor.

Sony'nin PlayStation State of Play etkinliğinde öne çıkan oyunlar!

Peki dijital koleksiyonlar adı altında verilen ödüller ne olacak? Bu sorunun cevabı PlayStation State Of Play etkinliğinde verildi. Şirket, yayınladığı videoda bu ödüllerden bazılarının paylaştı. Bu ödüller günümüzde bir hayli popüler olan NFT'lere dönüştürülemeyecek, ancak kullanıcılar bunları PlayStation uygulamasında sanal bir vitrinde düzenleyebilecek ve koleksiyonlarını PSN profilinde arkadaşlarına sergileyebilecek.

Son olarak PlayStation Stars programı için ilk kez tarih verildi. Buna göre Sony, hizmeti bu ayın sonundan itibaren Asya (Japonya dahil) ve ileri bir tarihte Amerika ve Avrupa ile birlikte çoğu pazarda kullanıma sunacak.

YORUMLAR
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PlayStation'ın State of Play etkinliği bugün geliyor PlayStation'ın State of Play etkinliği bugün geliyor
Kaynak: Shiftdelete

PlayStation Plus, State of Play, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sony'nin oynadıkça kazandıran PlayStation Stars programıyla ilgili beklenen haber! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sony'nin oynadıkça kazandıran PlayStation Stars programıyla ilgili beklenen haber! - Son Dakika
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