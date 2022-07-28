PlayStation 5'e yeni çözünürlük seçeneği geliyor! - Son Dakika
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PlayStation 5'e yeni çözünürlük seçeneği geliyor!

28.07.2022 17:06
PlayStation 5'e yeni çözünürlük seçeneği geliyor!

Sony, PlayStation 5'te uzun zamandır dile getirilen 1440p çözünürlük seçeneği için test çalışmalarına başladı.

Sony, PlayStation 5'e uzun zamandır beklenen yeni çözünürlük seçeneğini test etmeye başladı. Daha önce 720p, 1080p ve 2160 (4K) çözünürlükleri destekleyen PlayStation 5, çokça istenen 1440p seçeneğine de yakın zamanda kavuşacak.

PlayStation 5 yeni 1440p çözünürlüğe kavuşuyor

Sony, PlayStation 5 oyun konsolu için 1440p çözünürlük desteğini test etmeye başladığını açıkladı. Test kullanıcıları, bugünden itibaren 1440p desteğine kütüphaneleri için seçilmiş oyun listeleri ve yeni sosyal özellikler içeren yeni bir PS5 sistem yazılımı betası içerisinde erişebilecek.

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Yeni 1440p çözünürlük seçeneği, PS5 sahiplerinin uyumlu televizyon ve monitörlerinde kullanılabilecek. Yeni çözünürlük ayarlarının tam olarak çalışması için oyunların da 1440p çözünürlüğü desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde 4K oyunlar gelişmiş kenar yumuşatma ile görüntülenecek.

PlayStation 5'e yeni çözünürlük seçeneği geliyor!

Beta yazılımına sahip PS5 sahipleri, HDMI bağlantılı ekranlarının PS5 panosunun ekran ve video bölümünde 1440p'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edebilirler. Sony, Değişken Yenileme Hızının 1440p'de desteklenmeyeceğini ve PS5'te yalnızca 1080p ve 4K'da çalışacağı konusunda ise kullanıcılarını uyarıyor.

PS5 modellerine gelen en son yazılım güncellemesi, oyunları düzenlemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni oyun listelerini de beraberinde getiriyor. Her birine 100 oyunun sığabileceği listelerden 15 taneye kadar oluşturulabilecek.

PlayStation 5'e yeni çözünürlük seçeneği geliyor!

Sony ayrıca yeni sosyal paylaşım özellikleri de getiriyor. Yeni özellikler sayesinde arkadaşlarınızdan ekranlarını paylaşmaya başlamaları için istek gönderebilecek ve bir partiye katıldığınızda arkadaşınızın devam eden oyununa ne zaman katılabileceğinizi gösteren bildirimler alabileceksiniz. Ayrıca bundan böyle parti içinde çıkartmalar ve sesli mesajlar gönderilebilecek.

Sony, yeni PS5 yazılımını beta test kullanıcıları ile test etmeye başladı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda tüm PS5 sahipleri yeni özelliklere kavuşacak. Peki siz yeni 1440p çözünürlük seçeneği konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji PlayStation 5'e yeni çözünürlük seçeneği geliyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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