Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı

14.12.2021 18:18
Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı

Sony, yeni yıl ile beraber PlayStation 5'i özelleştirerek 5 farklı renkte PS5 kapağı ve DualSense'i piyasaya sürecek.

Bu yıl içerisinde Sony, birçok özel PlayStation 5 kapağı üreticilerini yasal tehditlerle uğraştırdıktan sonra PlayStation Blog gönderisinde yeni DualSense kablosuz denetleyici renkleri ve PS5 konsol kapaklarının geleceğini duyurdu.

PS5 konsol kapakları nova pembesi, yıldız mavisi, galaktik mor, kozmik kırmızı ve gece yarısı siyahı şeklinde adlandırdığı renklerde piyasaya sürülecekken DualSense kablosuz denetleyicisine ise aynı renk seçenekleri sunuluyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı

İLK ETAPTA TÜRKİYEYE GELMEYECEK

Gece yarısı siyahı ve kozmik kırmızı PS5 konsol kapakları Ocak 2022'den itibaren aşağıdaki konumlardaki katılımcı perakendecilerde kullanıma sunulacaktır: ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Çin, Tayvan, Hong Kong, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Vietnam, Kore ve Filipinler. Nova pembesi, yıldız mavisi, galaktik mor PS5 konsol kapakları da 2022'nin ilk yarısında bu konumlarda piyasaya sürülecek. PS5 konsol kapaklarını yıl içinde ek bölgelerde piyasaya sürmeyi planlıyor

YORUMLAR
500

Playstation Portable, PlayStation Plus, PlayStation 5, PlayStation 4, Playstation4, Playstation, PS Plus, PS 4, PS4, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 09:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement