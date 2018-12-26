Son Dakika Haberleri: Sony Playstation Classic İncelemesi

Sony Playstation Classic İncelemesi

39 dakika önce

Sony'nin bizi eski ilk PlayStation zamanlarına götüren ama aynı zamanda modern bağlantıları ile kurulumu ve kullanımı çok kolay hale getirilmiş PlayStation Classic oyun konsolunu inceliyoruz.

Sony'nin bizi eski ilk PlayStation zamanlarına götüren ama aynı zamanda modern bağlantıları ile kurulumu ve kullanımı çok kolay hale getirilmiş PlayStation Classic oyun konsolunu inceliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:15 Kaynak: Youtube

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