Son Dakika Haberleri: Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı
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Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı

1 saat önce

Dünya oyun konsolu satışında piyasa lideri olan PlayStation'ın (PS) sahibi Sony Interactive Entertainment, 2018'de Örümcek Adam (Spider-Man) oyununu geliştiren Kaliforniya merkezli Insomniac Games'i satın aldı. Insomniac Games bundan sonra PlayStation 4 ve 5 konsolu için özel oyunlar üretecek

Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı, System.String[]
Dünya oyun konsolu satışında piyasa lideri olan PlayStation'ın (PS) sahibi Sony Interactive Entertainment, 2018'de Örümcek Adam (Spider-Man) oyununu geliştiren Kaliforniya merkezli Insomniac Games firmasını satın aldı.

Ratchet & Clank gibi diğer popüler oyunlarıyla bilinen şirket 24 yıldır bağımsız şekilde çalışıyordu. 1994'te kurulan Insomniac Games bundan sonra PlayStation 4 ve 5 konsolu için özel oyunlar üretecek.
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Örümcek Adam, Sony, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:59 
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