Sony, PlayStation oyun geliştirme teknolojisi ile film yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Sony, PlayStation oyun geliştirme teknolojisi ile film yapacak

Sony, PlayStation oyun geliştirme teknolojisi ile film yapacak

24.01.2022 08:59

Sony Pictures Classics, PlayStation'ın oyun oluşturma sistemi ve hizmeti olan Dreams teknolojisi ile ilk defa uzun metrajlı bir film çekecek.

Dreams, LittleBigPlanet'in arkasındaki stüdyo olan Media Molecule tarafından PS4 için yaratıldı. Stüdyo bunu sanat, film ve video oyunları yaratmanın bir yolu olarak duyurdu. O zamandan beri kullanıcılar; kendi oyunlarını, gerçekçi doğa tasvirlerini, en sevdikleri filmlerin sürükleyici deneyimlerini yaratmak için kullanıyor. Ancak Dreams aracının bir uzun metrajlı filmde ilk kez kullanılacağı bildiriliyor.

A Winter's Journey, 1812 yılında şu anki Almanya'nın güneydoğu kısmında yer alan Bavyera'da geçiyor. Film, dağlarda, buzda ve karda tehlikeli bir yolculuğa çıkan şairin hikayesini anlatıyor. Bu film, PlayStation'ın oyun geliştirme teknolojisi Dreams ile çekilecek.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Film Londra merkezli stüdyo Oiffy ve BreakThru Films tarafından oluşturulmaktadır. The White King'de yapımcı olarak çalışan Alex Helfrecht tarafından yönetiliyor. Loving Vincent'ı yöneten Hugh Welchman, A Winter's Journey'de yapımcı olarak görev alacak.

Filmin vizyon tarihi henüz belli değil, ancak çekimlerin John Malkovich ve Jason Isaacs'in de yer aldığı oyuncularla Haziran ayında Polonya'nın Wroclaw kentinde başlaması bekleniyor.

Sony, PlayStation oyun geliştirme teknolojisi ile film yapacak
YORUMLAR
500

PlayStation 4, Playstation, Sony, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Sony, PlayStation oyun geliştirme teknolojisi ile film yapacak - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Erdoğan depremzede vatandaşlara seslendi: Ekim-Kasım gibi sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız
09:26 Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığını mı teklif etti? Ümit Özdağ'ın attığı tweet kafaları karıştırdı
09:12 Cesaretiyle hayran bırakan Irina Shayk, Cannes Film Festivali'ne iç çamaşırlı kombiniyle geldi
09:02 Acun Ilıcalı'dan bomba Roma hamlesi! Her konuda anlaşma sağlandı
08:26 Kılıçdaroğlu'nu küplere bindiren videoyla ilgili bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Montaj ama unsurlar gerçek
08:25 AYM'nin "iptal" kararı Resmi Gazete'de! Pandemide ödenen cezaların geri alınması yolu açıldı
08:23 Bu kez Macron da engel olamayacak! Kylian Mbappe, PSG ile ipleri koparıyor
08:22 Yalıdan neden taşındığını anlatan Tülin Şahin, sözleriyle alay konusu oldu
07:35 Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun, Ben Bu Cihana Sığmazam'a veda ediyor
07:31 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu ile Özdağ 7 maddede anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 09:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sony, PlayStation oyun geliştirme teknolojisi ile film yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement