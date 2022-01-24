Sony, PlayStation oyun geliştirme teknolojisi ile film yapacak

Dreams, LittleBigPlanet'in arkasındaki stüdyo olan Media Molecule tarafından PS4 için yaratıldı. Stüdyo bunu sanat, film ve video oyunları yaratmanın bir yolu olarak duyurdu. O zamandan beri kullanıcılar; kendi oyunlarını, gerçekçi doğa tasvirlerini, en sevdikleri filmlerin sürükleyici deneyimlerini yaratmak için kullanıyor. Ancak Dreams aracının bir uzun metrajlı filmde ilk kez kullanılacağı bildiriliyor.

A Winter's Journey, 1812 yılında şu anki Almanya'nın güneydoğu kısmında yer alan Bavyera'da geçiyor. Film, dağlarda, buzda ve karda tehlikeli bir yolculuğa çıkan şairin hikayesini anlatıyor. Bu film, PlayStation'ın oyun geliştirme teknolojisi Dreams ile çekilecek.

Film Londra merkezli stüdyo Oiffy ve BreakThru Films tarafından oluşturulmaktadır. The White King'de yapımcı olarak çalışan Alex Helfrecht tarafından yönetiliyor. Loving Vincent'ı yöneten Hugh Welchman, A Winter's Journey'de yapımcı olarak görev alacak.

Filmin vizyon tarihi henüz belli değil, ancak çekimlerin John Malkovich ve Jason Isaacs'in de yer aldığı oyuncularla Haziran ayında Polonya'nın Wroclaw kentinde başlaması bekleniyor.