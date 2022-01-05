Sony, PlayStation VR2'yi duyurdu - Son Dakika
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Sony, PlayStation VR2'yi duyurdu

05.01.2022 07:50
Sony, PlayStation VR2'yi duyurdu

Sony, 2022'ye PlayStation 5 konsolu için yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü haberi ile başlıyor. PlayStation VR2 ve yeni VR kontrolcüsü PlayStation VR2 Sense kontrolcüsünü duyurdu.

Sanal gerçeklik anlamında, Sony'nin orijinal PlayStation VR'ı Ocak 2020 itibariyle 5 milyon adet satış yapmıştı. 2021'de şirket, PSVR 2'nin kullanılacağı kumandaları gösterdi ve 2022'de daha fazla haber paylaşacağını bildirmişti.

Sony, 4 Ocak 2022 tarihinde internet sitelerinde PlayStation VR2'nin ve PlayStation VR2 Sense'in geleceğini duyurdu. Sony, PSVR2 hakkında yaptığı açıklamada: "VR oyunlarını yepyeni bir seviyeye taşıyan PlayStation VR2, daha büyük bir varlık hissi sağlıyor ve oyuncuların daha önce olduğu gibi oyun dünyalarına kaçmalarını sağlıyor.

Kulaklık açıkken ve kontrol cihazları elindeyken oyuncular, dünya standartlarındaki geliştiricilerimiz tarafından inşa edilen oyun dünyalarının yaratıcılığı ve donanıma dahil edilen en son teknoloji sayesinde diğerlerinden farklı olarak yüksek bir duyum aralığı hissedecekler." sözlerine yer verdi.

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Orijinal PSVR hala destekleniyor ve Sony son zamanlarda birkaç oyun duyurdu. Sony, Ocak 2020'den bu yana PlayStation VR için satış numaraları yayınlamadı, bu yüzden hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı veya Sony'nin şu anda PSVR2 üretimine başlayıp başlamadığı tamamen belirsizdir.

Sony, PlayStation VR2'yi duyurdu
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SON DAKİKA: Sony, PlayStation VR2'yi duyurdu - Son Dakika
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