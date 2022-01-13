Sony, PS5'in eksikliğini PS4 ile kapatmaya çalışıyor! - Son Dakika
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Sony, PS5'in eksikliğini PS4 ile kapatmaya çalışıyor!

Sony, PS5'in eksikliğini PS4 ile kapatmaya çalışıyor!

13.01.2022 08:11

Sony, hala yeni PlayStation 4'ler ürettiğini söylüyor, ancak yeni PS4'leri bulmak PS5 bulmak kadar zor.

Sony, PS4 üretiminin hala devam ettiğini doğruladı ve yaptığı röportajda sistemin "şimdiye kadarki en çok satan konsollardan biri olduğunu ve nesiller arasında her zaman çapraz geçiş olduğunu" söyledi.

Birçok kişi yeni Xbox Series X/S veya PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollar satın almak isterken stok bulamaması nedeniyle stokların yenilenmesini beklemektedir. Ancak Sony, yaptığı açıklamaya göre 2021'de üretimine son verilmesi öngörülen PlayStation 4'ün üretimine devam ettiğini açıkladı.

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PlayStation Pro üretiminin geçen yıl Ocak ayında durdurulduğu bilinmektedir bu nedenle Sony, PlayStation Slim üretmeye devam edecek. Üretilen PlayStation 4 konsolları sayesinde ikinci el piyasasındaki PS4'lerin fahiş fiyatlarında da düşüş beklenmektedir.

Çıkışından bu yana kadar 116 milyondan fazla satan PlayStation 4'e oldukça yüksek talep bulunmaktadır. PlayStation 5 ise Kasım 2020 tarihinden bu yana sınırlı sayıda üretilmesine rağmen 13.4 milyon sattığı açıklandı.

Dünya çapında yaşanan çip kıtlığı nedeniyle üretiminde sorun yaşanan PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'lerin 2022'de de lojistiğinde sorun olacağı bilinmektedir.

Sony, PS5'in eksikliğini PS4 ile kapatmaya çalışıyor!
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SON DAKİKA: Sony, PS5'in eksikliğini PS4 ile kapatmaya çalışıyor! - Son Dakika
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