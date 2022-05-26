Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir

2020 yılında karşımıza çıkan ve yaklaşık iki yıldır stok sorunlarıyla boğuşan PlayStation 5, Sony'nin beklentilerini karşılayamadı. Ancak Japonya merkezli teknoloji devi, PS5 ve PS4 stoklarına yönelik krizi çözmek için dev adımlar atma sözü verdi. Peki bu adımlar sonrasında PlayStation 5 fiyatı ucuzlar mı?

PS5 stokları daha önce görülmemiş seviyelere yükselecek

Sony yöneticileri tarafından yatırımcılara yapılan son toplantıda, PlayStation 5'in üretimini hızlandırmaya ilişkin yol haritası ortaya koyuldu. Yeni nesil konsol, 2021 yılındaki satış rakamlarıyla PS4'ün gerisinde kaldı. Teknoloji devi ise bu yıl içerisinde hem PS4 hem de PS5 satışlarındaki açığı kapatmayı planladığını açıkladı.

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Yatırımcılara uzun süredir devam eden tedarik zinciri kıtlığını sebep göstererek PlayStation 5 satışlarının düştüğünü söyleyen Sony, 'talep eksikliği' iddialarına sert çıkıştı. Sony'ye göre talepte değil, arzda büyük bir sıkıntı var. 80 bin PlayStation 5'i sadece 82 dakikada sattığını söyleyen şirket, aynı sayıdaki PlayStation 4'ün dokuz günde satıldığını söyledi.

Sony'nin PS5 ve PS4 arasındaki bu kıyaslamayı yapması yine de mantıklı karşılanmadı. Bunun birden fazla sebebi olsa da, yatırımcılar, PlayStation 5 uzun bir süredir stok sorunlarına sahip olduğunu farkında. Yeni nesil konsolu almak isteyen müşteriler, stokların dolmasıyla mağazalara adeta hücum ediyor.

Sony, tedarik kıtlığının azalması sonrasında daha fazla PS5 üreteceği sözünü verdi. Çin'de devam eden Covid-19 kısıtlamaları ve Rusya- Ukrayna savaşı yüzünden parça bulunabilirliğinde sorun yaşayan şirket, bu durumlara ek olarak lojistiği de göz ardı etmiyor.

Sony'nin yeni planları arasında birden fazla ortakla anlaşıp PS5 ve PS4 üretimini arttırma yer alıyor. Ayrıca lojistik için yeni teslimat rotaları yaratmak adına ülkeler ile müzakereleri de arttıracağını ifade etti. Japon şirket bu yol haritası kapsamında, gelecek yıldan itibaren PS5 satışlarının PS4'leri geçebileceğine inanıyor.

Sony, yatırımcı toplantısında ayrıca oyun stüdyolarına yaptığı yatırımlardan bahsederek PlayStation Studios'u genişlettiğine dikkat çekti. Şirket; hizmetler, PC ve mobil dünyaya yönelik attığı adımları artırdığını açıkladı.

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