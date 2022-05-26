Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir

26.05.2022 22:36
Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir

PlayStation 5 stokları daha önce görülmemiş seviyelere çıkabilir. Sony, yatırımcılara yaptığı açıklamada PS5 ve PS4 için söz verdi.

2020 yılında karşımıza çıkan ve yaklaşık iki yıldır stok sorunlarıyla boğuşan PlayStation 5, Sony'nin beklentilerini karşılayamadı. Ancak Japonya merkezli teknoloji devi, PS5 ve PS4 stoklarına yönelik krizi çözmek için dev adımlar atma sözü verdi. Peki bu adımlar sonrasında PlayStation 5 fiyatı ucuzlar mı?

PS5 stokları daha önce görülmemiş seviyelere yükselecek

Sony yöneticileri tarafından yatırımcılara yapılan son toplantıda, PlayStation 5'in üretimini hızlandırmaya ilişkin yol haritası ortaya koyuldu. Yeni nesil konsol, 2021 yılındaki satış rakamlarıyla PS4'ün gerisinde kaldı. Teknoloji devi ise bu yıl içerisinde hem PS4 hem de PS5 satışlarındaki açığı kapatmayı planladığını açıkladı.

Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı!

Yatırımcılara uzun süredir devam eden tedarik zinciri kıtlığını sebep göstererek PlayStation 5 satışlarının düştüğünü söyleyen Sony, 'talep eksikliği' iddialarına sert çıkıştı. Sony'ye göre talepte değil, arzda büyük bir sıkıntı var. 80 bin PlayStation 5'i sadece 82 dakikada sattığını söyleyen şirket, aynı sayıdaki PlayStation 4'ün dokuz günde satıldığını söyledi.

Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir

Sony'nin PS5 ve PS4 arasındaki bu kıyaslamayı yapması yine de mantıklı karşılanmadı. Bunun birden fazla sebebi olsa da, yatırımcılar, PlayStation 5 uzun bir süredir stok sorunlarına sahip olduğunu farkında. Yeni nesil konsolu almak isteyen müşteriler, stokların dolmasıyla mağazalara adeta hücum ediyor.

Sony, tedarik kıtlığının azalması sonrasında daha fazla PS5 üreteceği sözünü verdi. Çin'de devam eden Covid-19 kısıtlamaları ve Rusya- Ukrayna savaşı yüzünden parça bulunabilirliğinde sorun yaşayan şirket, bu durumlara ek olarak lojistiği de göz ardı etmiyor.

Sony'nin yeni planları arasında birden fazla ortakla anlaşıp PS5 ve PS4 üretimini arttırma yer alıyor. Ayrıca lojistik için yeni teslimat rotaları yaratmak adına ülkeler ile müzakereleri de arttıracağını ifade etti. Japon şirket bu yol haritası kapsamında, gelecek yıldan itibaren PS5 satışlarının PS4'leri geçebileceğine inanıyor.

Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir

Sony, yatırımcı toplantısında ayrıca oyun stüdyolarına yaptığı yatırımlardan bahsederek PlayStation Studios'u genişlettiğine dikkat çekti. Şirket; hizmetler, PC ve mobil dünyaya yönelik attığı adımları artırdığını açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

PlayStation 5, PlayStation 4, Yol Haritası, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 22:45:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement