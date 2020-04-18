Sony Robot Oyun Arkadaşları İçin Patent Aldı! - Son Dakika

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Sony robot oyun arkadaşları için patent başvurusunda bulundu ve bu başvurusu kabul edildi. Şirket gerçekten de bugüne kadar hiç denenmemiş bir model uygulayacak.

Sony bugüne kadar ancak bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir başarıya imza atmak istiyor. PlayStation oyunları ile önemli bir başarı elde ederken şimdi de oyuncular için oyun arkadaşı çalışmalarına başladı. Oyun oynarken birçok kişi, yanında kendi duygularını anlayabilecek oyun arkadaşları ister. Oldukça doğal olan bu talebe Sony kulak tıkamadı. Şirket insanların birbirinden eğlenceli oyunlar oynarken, onları anlayabilecek bir robot ile vakit geçirmesini sağlayacak.

Sony robot oyun arkadaşları duygulara tepki verebilecek

Şirket tarafından geliştirilen bu oyun arkadaşı sevimli gözlere ve uzuvlara sahip bir yapıda. Bu oyun arkadaşlarının insanlardan tek eksiği gözlerinin olmaması.

Sony oyuncular için tasarladığı bu robotlara, duygulara tepki verebilme özelliği ekledi. Böylece oyuncu nasıl bir duygu içerisinde olursa olsun, robot buna tepki verebilecek. Bu gerçekten de devrim niteliğinde olabilir. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi tekniklerin kullanılacağı robotlarda daha başka bazı özellikler de yer alacak.

En önemli iki özelliği bu oyun arkadaşlarını daha işlevsel kılıyor. Robotlar oyuncularla karşılıklı oynama yeteneğine de sahip olacak. Böylece gerçek bir oyun arkadaşı özelliklerinin tamamına sahip diyebiliriz. Sony'nin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ndeki patent büyük bir ilgi görecek gibi görünüyor. Eğer böyle bir oyun arkadaşı robotu piyasaya çıkarsa, deneyimlemek ister misiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.