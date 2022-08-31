Yeni PlayStation 5 sürümü, 2021 modelleri üzecek! İşte yenilikler - Son Dakika
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Yeni PlayStation 5 sürümü, 2021 modelleri üzecek! İşte yenilikler

31.08.2022 18:41
Yeni PlayStation 5 sürümü, 2021 modelleri üzecek! İşte yenilikler

Sony, son dönemde yapılan zamlarla gündem olan PlayStation 5 konsolunun yeni versiyonunu tanıtmaya hazırlaıyor.

Oyun konsolu dünyasının en önemli isimlerinden birisi haline gelen PlayStation serisi, beşinci modeliyle de başarısını sürdürdü. Sony, 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sunulan PlayStation 5 modelini güncel tutmak için yoğun çaba harcıyor.

PlayStation 5 (2022), diğerlerine göre daha hafif olacak

Sony, PlayStation 5 konsollarının yeni bir sürümünü 15 Eylül'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. "CFI-1200" olarak adlandırılan yeni versiyon, şirketin bu seride getirdiği üçüncü güncelleme olacak. Şirket, modellerini giderek daha hafif hale getiriyor.

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Gelen bilgilere göre "CFI-1200" olarak adlandırılan yeni sürümdeki PS5 Disc modeli 300 gram daha hafifleyerek 3,9 kilogram ağırlığa inecek. Öte yandan PS5 Digital, 200 gramlık bir düşüşle 3,4 kilogram ağırlığa ulaştı. Öte yandan APU'yu 6nm düğüme taşıdığına dair bazı bilgiler olsa da henüz doğrulanabilmiş değil. Ek olarak orijinali ise 7nm düğümdü.

ModelPlayStation 5 DiscPlayStation 5 DigitalOrijinal4.5kg3.9kgPlayStation 5 (2021)4.2kg3.6kgPlayStation 5 (2022)3.9kg3.4kg

Yeni PlayStation 5 sürümü, 2021 modelleri üzecek! İşte yenilikler

Yeni bir versiyonu ile gelmeye hazırlanan PlayStation 5, son dönemde kötü haberlerle gündem oluyor. Sony, oyun konsolunun fiyatlarını tüm dünyada yükseltme kararı aldı. Zamlar, çoğu bölgelerde gerçekleşmişken bazı bölgelerde de yeni versiyon PlayStation 5 (2022) konsolunun tanıtılacağı 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Yeni PlayStation 5 sürümü, 2021 modelleri üzecek! İşte yenilikler

Gelen bilgilere göre gerçekleşen zamların nedeni olarak küresel ekonomik dalgalanma ve koronavirüsten dolayı geçtiğimiz yıl kendini hissettiren tedarik zincirleri gösteriliyor. Zamlardan sonra Türkiye'de PlayStation 5 Disc fiyatı 13.199 TL, PlayStation 5 Digital fiyatı ise 11.199 TL oldu.

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Kaynak: Shiftdelete

PlayStation 5, Eylül, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yeni PlayStation 5 sürümü, 2021 modelleri üzecek! İşte yenilikler - Son Dakika

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