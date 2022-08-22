Sony için ağır suçlama: PlayStation Store'da insanları dolandırıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Sony için ağır suçlama: PlayStation Store'da insanları dolandırıyor!

22.08.2022 21:56
Sony için ağır suçlama: PlayStation Store'da insanları dolandırıyor!

Sony, son günlerde büyük suçlamaların hedefinde. İngiltere, şirketin PlayStation Store hizmetini kötüye kullandığını düşünüyor.

Oyun dünyasının en önemli figürlerinden Sony, PlayStation serisiyle konsol oyunlarının önde gelen şirketlerinden birisi halini aldı. Konsol oyunları için PlayStation Store hizmetini de sunan şirkete büyük bir suçlama yöneltildi.

İngiltere'ye göre Sony, kullanıcılarını 5 milyar sterlin dolandırdı

Sony, PlayStation hizmetini dünyanın birçok yerinde sağlıyor. Şirket, bu hizmet deneyimini arttırmak adına kendi mağazasını kullanıyor. Ancak İngiltere, mağazasındaki politikası nedeniyle şirkete ağır suçlamalar yöneltti.

PlayStation'a özel bir oyun daha film oluyor!

İngiltere'nin eski genel müdürü Alex Neill tarafından yönetilen suçlamaya göre Sony, PlayStation Store hizmeti ile insanları dolandırıyor. Bu iddia ile hazırlanan dosya, geçen hafta Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunuldu. Neill, tüketicilerden 5 milyar sterlin kadar fazla ücret alındığını belirtiyor. Ek olarak şu cümlelere yer verdi.

Bu yasal işlemle, farkında olmadan fazla ücretlendirilen milyonlarca İngiltereli insanların hakkını savunuyorum. Sony şirketinin konumunu kötüye kullandığına ve müşterilerini dolandırdığına inanıyoruz. Şirket artık Birleşik Krallık'ta TV birçok savunmasız insana karşı samimiyetsiz ve zorba davranıyor.

Sony için ağır suçlama: PlayStation Store'da insanları dolandırıyor!

İngiltere'nin iddiasına göre Sony, oyun geliştiricileri ve yayıncılarına adil olmayan hüküm ve koşullar dayatıyor. Ek olarak şirket, tüketiciler için fiyatları yükseltmeye zorlayarak pazar gücünü kötüye kullanmakla suçlanıyor. Ancak şirket, ABD'de de benzer suçlamalara maruz kalmış ve dava reddedilmişti.

YORUMLAR
500
Masterchef 2022 ana kadroya giren tüm yarışmacılar kimlerdir? Masterchef Türkiye ana kadroya katılan 18 yarışmacı kimdir, isimleri ne? Masterchef 2022 ana kadroya giren tüm yarışmacılar kimlerdir? Masterchef Türkiye ana kadroya katılan 18 yarışmacı kimdir, isimleri ne? İngiltere'nin en büyük konteyner limanı Felixstowe'un çalışanları iş bıraktı İngiltere'nin en büyük konteyner limanı Felixstowe'un çalışanları iş bıraktı
Kaynak: Shiftdelete

Sony PlayStation, England, Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sony için ağır suçlama: PlayStation Store'da insanları dolandırıyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
19:38 CHP'nin İzmir'de 9 Eylül afişleri, İYİ Parti'den sonra AK Parti'den de tepki çekti: Tarihi bir gaflet
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 21:56:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sony için ağır suçlama: PlayStation Store'da insanları dolandırıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement