Sony Türkiye'den Bazı Playstation Oyunlarında Muhteşem İndirim: İşte Yeni Fiyatlar

Sony'nin Türkiye'deki PlayStation Store fiyatları, firmanın yerelleşme politikası uygulamaması nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Firmanın en gözde oyunlara uyguladığı fiyatlar he ne kadar değişmiyor olsa da zaman zaman yaptığı indirimlerle satışları hareketlendirmeye çalışıyor.Bugün fazlasıyla şaşırtan Sony, son ayların en yüksek orandaki indirim kampanyalarından birisini yaptı. Şimdi gelin hangi oyunlarda ne kadar indirim yapıldığına birlikte göz atalıHitman 2 (Gold Edition):Eski fiyatı: 259 TLYeni fiyatı: 199 TLNBA 2K19 (20th Anniversary Edition):Eski fiyatı: 669 TLYeni fiyatı: 179 TLJust Cause 4:Eski fiyatı: 469 TLYeni fiyatı: 149 TLF1 2018:Eski fiyatı: 299 TLYeni fiyatı: 79 TLNeed for Speed Deluxe Edition:Eski fiyatı: 319 TLYeni fiyatı: 78 TLHitman HD Enhanced Collection:Eski fiyatı: 269 TLYeni fiyatı: 134 TLElex:Eski fiyatı: 259 TLYeni fiyatı: 64 TLRise of Tomb Raider (20. Yıl özel):Eski fiyatı: 279 TLYeni fiyatı: 54 TLPES 2019:Eski fiyatı: 259 TLYeni fiyatı: 69 TLBattlefield V:Eski fiyatı: 450 TLYeni fiyatı: 159 TLPlayStation Store'daki tüm oyunları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.