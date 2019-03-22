Sony Türkiye'den Bazı Playstation Oyunlarında Muhteşem İndirim: İşte Yeni Fiyatlar
1 saat önce
Bir süredir PlayStation Store üzerindeki fiyat politikalarıyla tepkileri üzerine çeken Sony, yılın en dikkat çeken yapımlarının da arasında bulunduğu bazı oyunlarda %65'e varan indirime gitti. İndirime giren oyunları derliyoruz.
Sony'nin Türkiye'deki PlayStation Store fiyatları, firmanın yerelleşme politikası uygulamaması nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde. Firmanın en gözde oyunlara uyguladığı fiyatlar he ne kadar değişmiyor olsa da zaman zaman yaptığı indirimlerle satışları hareketlendirmeye çalışıyor.
Bugün fazlasıyla şaşırtan Sony, son ayların en yüksek orandaki indirim kampanyalarından birisini yaptı. Şimdi gelin hangi oyunlarda ne kadar indirim yapıldığına birlikte göz atalı
Hitman 2 (Gold Edition):
VIDEO
Eski fiyatı: 259 TL
Yeni fiyatı: 199 TL
NBA 2K19 (20th Anniversary Edition):
VIDEO
Eski fiyatı: 669 TL
Yeni fiyatı: 179 TL
Just Cause 4:
VIDEO
Eski fiyatı: 469 TL
Yeni fiyatı: 149 TL
F1 2018:
VIDEO
Eski fiyatı: 299 TL
Yeni fiyatı: 79 TL
Need for Speed Deluxe Edition:
VIDEO
Eski fiyatı: 319 TL
Yeni fiyatı: 78 TL
Hitman HD Enhanced Collection:
VIDEO
Eski fiyatı: 269 TL
Yeni fiyatı: 134 TL
Elex:
VIDEO
Eski fiyatı: 259 TL
Yeni fiyatı: 64 TL
Rise of Tomb Raider (20. Yıl özel):
VIDEO
Eski fiyatı: 279 TL
Yeni fiyatı: 54 TL
PES 2019:
VIDEO
Eski fiyatı: 259 TL
Yeni fiyatı: 69 TL
Battlefield V:
VIDEO
Eski fiyatı: 450 TL
Yeni fiyatı: 159 TL
PlayStation Store'daki tüm oyunları görmek için
buraya
tıklayabilirsiniz.
Son Dakika »
Teknoloji » Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:33
Engelli Oğluna 30 Bin TL'ye Suriyeli Eş Buldu, Kız Bir Süre Sonra Evi Terk Etti
Manchester United'dan Taraftara Barcelona Desteği
İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi
Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü