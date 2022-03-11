Sony ve Nintendo, Ürünlerini Rusya'ya Göndermeyeceğini Açıkladı - Son Dakika

Birçok teknoloji firması, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle Rusya ile bağlarını koparmaya başladı. Oyun şirketleri, iki ülke arasında devam eden savaş nedeniyle, Ukrayna'nın yardım çağrısına kulak vermek için Rusya'daki faaliyetlerini durduruyor. Sony, Rusya'da Playstation konsollarını veya oyunlarını satmayacağını doğrulayan bir bildirim yayınladı. Bunun yanı sıra Nintendo da benzer bir duruş sergiledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı çıkmak ve ülkede barış çağrısında bulunmak için Sony Interactive Entertainment (SIE), Rusya'daki tüm faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu. Bu şirketler mevcut stokları satabilecekler, ancak bundan sonra donanım ve yazılımını ülkeye göndermeyeceği bildirildi.

Sony ve Nintendo, Ürünlerini Rusya'ya Göndermeyeceğini Açıkladı

Buna ek olarak Sony, Rusya'daki tüm PlayStation mağazalarını da kapatacak. Ünlü oyunu Gran Turismo 7'nin lansmanı da ülkede iptal edildi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımın yanı sıra Sony, 2 milyon dolarlık bir bağış da duyurdu. Fonlar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine gidecek. Sony, fonların Rus işgalinden etkilenenlere yardım etmek için olduğunu söylüyor.

Nintendo'nun bir sözcüsü, şirketin benzer bir hareketinden bahsetti. Açıklamaya göre, Nintendo, öngörülebilir bir gelecek için tüm malların Rusya'ya sevkiyatını durdurdu.

Sony ve Nintendo'nun kararı, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un uluslararası oyun şirketlerine Rusya'yı tamamen yasaklama çağrısında bulunmasından bir hafta sonra geldi. Fedorov, şirketlerin Rusya'nın "kanlı otoriter saldırganlığının" farkında olduklarını ve saldırılardan "Ukrayna'yı korumak için mümkün olan her şeyi yapmaları" gerektiğini vurguladı. O zamandan beri Rusya'ya yaptırımlar artıyor. Oyun endüstrisinden EA Sports, Rus milli takımını ve kulüplerini popüler video oyunu başlıkları olan NHL ve FIFA'dan ülkeden çıkaracağını duyurdu. FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online artık ülkeyle ilişkili takımları göstermeyecek. Oyunun diğer alanları için bu tür değişiklikleri değerlendirebileceklerini belirtti.

ESL, Ubisoft, Take-Two, Bungie ve diğer oyun geliştiricileri de bir sonraki duyuruya kadar ülkede benzer bir yasağı duyurdu.