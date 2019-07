Sony Walkman 40. Yıl Videosu, Müzik Keyfinde Devrim Yarattı

Müzik keyfini her zaman her yere taşıyan ilk adım 40 yıl önce atıldı Sony Walkman 40 yaşında, Sony Walkman 40. Yıl Videosu izle!Sony'nin ilk olarak 1 Temmuz 1979'da müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik dinleme pratiğinde köklü bir değişim yarattığı Walkman® 40. yaşını geride bıraktı.Özellikle gençlerin müzikle kurdukları bağın güçlenmesinde önemli rol oynayan Walkman®; aradan geçen 40 yıl boyunca yüksek kalitede müziği her zaman her yere taşıma konusunda yeni tasarımlar ve teknolojiler geliştirerek bugüne ulaştı. #Walkman40 etiketiyle yeni yaşını kutlayan ikonik marka sosyal medyada pek çok nostaljik paylaşımla gündeme geldi.Walkman®'in 40 yıllık tarihindeki bazı kilometre taşları şöyle:1979/ TPS-L2 Kişisel müzik dinleme cihazı Walkman'in ilk modeli TPS-L2 piyasaya sürüldü. Şirket içinden ve dışından gelen "kayıt etme özelliği olmadan bu ürünün satmayacağı" yönündeki eleştirilere karşın büyük bir başarı yakalayarak, tüm dünyada yeni bir yaşam tarzının popüler hale gelmesini sağladı.1981/ WM-2İlk Walkman'lere göre çok daha hafif olan WM-2'de sıra dışı bir geliştirme süreci izlendi. Mühendisler, önceden tasarım özellikleri belirlenen bu yeni Walkman'i üretmek için çalıştılar. Tasarım ve ses kalitesini öne çıkaran Walkman II büyük popülarite kazandı.1983/ WM-20Yaklaşık olarak bir kaset boyutunda olacak şekilde geliştirilen WM-20, Walkman'i çanta ya da cepte kolaylıkla taşınabilecek modern bir ihtiyaç haline getirdi.1984/ D-50Dünyanın ilk taşınabilir CD player'ı, yaklaşık üst üste dört CD büyüklüğünde ve 590 gram ağırlığındaydı. Oldukça uygun bir fiyatla satışa sunulan D-50, CD satışlarının hızla yayılmasına katkıda bulundu.1992/ MZ-1Dünyanın ilk MD Walkman'i mini-disk kaydedicisi MZ-1'de kayıt; çalma, sayısal tuş takımı, atlamayı önleme teknolojisi gibi çok sayıda özellik bulunuyordu.1999/ NW-MS7 Memory Stick Walkman NW-MS7, Magic Gate telif hakkı koruma teknolojisini destekliyordu.2001/ MZ-N1PC'den Walkman'e yüksek hızla müzik verilerinin transferi için NetMD standardını destekleyen ilk ürün olan MZ-N1, şarj edilebilir bataryasıyla standart modda 28 saatlik çalma süresine sahipti.2003/ MW-MS70D256 MB flash belleğe sahip NW-MS70D, 11 CD kapasitesinde müzik depolama imkanıyla network Walkman'de yeni bir tarzın başlatıcısı oldu.2004/ NW-HD1 20 GB dahili belleğe sahip network Walkman NW-HD1, 30 saatlik kesintisiz müzik çalma kapasitesi, G Sensor ve değerli verilerin şoklardan kaynaklı kaybolmasına karşı bir tampon içeriyordu.2005/ NW-A3000Her kullanıcının farklı zevklerine uyum sağlayan Walkman A serisinin bu üyesi insanlar ve müzik arasında daha derin bağlar kurdu.2009/ NW-X1060Walkman X serisi, rakipsiz taşınabilir ses ve görüyor.2017/ NW-ZX300ZX Serisi'nin en yeni üyesi NW-ZX300, dengeli çıkışla birinci sınıf ses kalitesi sağlarken uzun pil ömrü, ince ve hafif tasarımıyla her yerde kullanım için ideal özellikte. Her yerde en sevilen şarkıları dinlemek için mükemmel bir yol arkadaşı olan ZX300, yüksek kaliteli ses için kurşunsuz lehim topları ile yeni lehimlenen S-Master HX™ dijital amplifikatörü sayesinde Yüksek Çözünürlüklü Ses sunuyor. Hem 11.2MHz DSD native playback hem de 384kHz/32bit PCM playback özelliği sayesinde, şarkılar tam da sanatçının duyulmasını istediği şekilde müzikseverlere ulaşıyor. ZX300, aynı zamanda daha düşük parazit ve daha net ses için tamamen ayrı sol ve sağ kanalları ile dengeli standart bağlantı sunuyor. Tamamen müziğe adanmış dokunmatik ara yüze sahip ZX300'de müziğin sesini tek bir tıklama ile değiştirmek mümkün. İnce ve hafif tasarıma sahip cihaz, 30 saatlik şaşırtıcı pil ömrü ile dahili 64GB belleğin yanı sıra harici bellek için desteği de içinde bulunduruyor.Walkman'in 40 yıllık yolculuğuna ilişkin videoya, 40. yıla özel hazırlanan siteye ve Sony'nin Walkman'i geliştirme hikayesinin detaylarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz Açıklaması